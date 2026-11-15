Москалькова считает помилование в России работающим механизмом
В России институт помилования остается действующим правовым механизмом, сообщила в мессенджере «Макс» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, он позволяет учитывать разные обстоятельства при принятии решений. Говоря о помиловании блогера Лерчек, омбудсмен указала, что решение учитывало ее тяжелое заболевание и наличие несовершеннолетних детей. Блогер освобождена не только от основного наказания, но и от выплаты штрафа, что позволит ей сосредоточиться на лечении и семье. Москалькова отметила, что российский президент Владимир Путин проявил высшее милосердие, учтя тяжелое заболевание Лерчек и наличие у нее малолетних детей.
Ранее стало известно, что блогер сможет отправиться на лечение в Китай, как только ей вернут заграничный паспорт. Сейчас этот вопрос находится в компетенции ФСИН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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