Сборная Португалии проиграла в первом матче после ухода Роналду

Сборная Португалии по футболу проиграла в первом матче после ухода форварда Криштиану Роналду из национальной команды.

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Она уступила датчанам в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА со счетом 1:4.

Это крупнейшее поражение португальской сборной с 2018 года, когда она разгромно проиграла команде Нидерландов со счетом 0:3.

Уход Криштиану Роналду стал освобождением от ига для сборной Португалии, команда состоит из мировых звезд и теперь будет претендовать на самые высокие титулы, заявил НСН спортивный журналист, основатель подкаста о футболе Cappuccino & Catenaccio Игорь Порошин.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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