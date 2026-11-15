Сборная Португалии проиграла в первом матче после ухода Роналду
Сборная Португалии по футболу проиграла в первом матче после ухода форварда Криштиану Роналду из национальной команды.
Она уступила датчанам в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА со счетом 1:4.
Это крупнейшее поражение португальской сборной с 2018 года, когда она разгромно проиграла команде Нидерландов со счетом 0:3.
Уход Криштиану Роналду стал освобождением от ига для сборной Португалии, команда состоит из мировых звезд и теперь будет претендовать на самые высокие титулы, заявил НСН спортивный журналист, основатель подкаста о футболе Cappuccino & Catenaccio Игорь Порошин.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Хуанг мог стать целью крупнейшей разведывательной операции Китая
- Москалькова считает помилование в России работающим механизмом
- Сборная Португалии проиграла в первом матче после ухода Роналду
- Шохин: ЦБ РФ не снизит ключевую ставку до февраля
- Экс-премьер Британии потребовал усилий по «сдерживанию» Москвы в Арктике
- Продажи средств от похмелья в России установили рекорд за пять лет
- Делегация КНДР прилетела в Москву по приглашению Медведева
- Макрон не собирается поддерживать ограничение финансирования Украины
- Кинг: Прибытие инопланетян на Землю стало причиной авиационного коллапса в США
- Кушнер: Появились идеи, способные привести к прорыву по урегулированию на Украине