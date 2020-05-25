Новости за ночь: Власти Москвы рассказали о следующих этапах снятия ограничений

Следующим этапом снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем ― сферы бытовых услуг. С таким заявлением выступил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, пишет РИА Новости.

По его словам, непродовольственная торговля очень важна для экономики, поскольку в ней занято большое число людей. Также Ефимов подчеркнул, что при ограничении торговли промышленность начинает испытывать нехватку оборотных средств, поскольку ей невыгодно работать «на склад», отмечает Москва 24.

А следующая на очереди – сфера услуг, в которой традиционно традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, пишут Известия.

Напомним, на прошлой неделе Сергей Собянин подписал указ о начальном этапе снятия ограничений в столице. Так, с этого понедельника, 25 мая возобновляются работа каршеринга и МФЦ на определенных условиях. С предстоящей среды в Москве будут действовать исключительно столичные электронные пропуска, возможность оформить которые получат и жители других регионов, напоминает РЕН ТВ.