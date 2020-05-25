Новости за ночь: ЦИК анонсировала дистанционное голосование по Конституции в ряде регионов

По её словам, в ходе голосования по поправкам в Конституцию России дистанционный формат не будут использовать в масштабах всей страны. Однако в трёх-четырёх регионах это возможно на основе применявшейся ранее в Москве технологии, добавила Памфилова. Регионы, которые хотят задействовать такой формат, должны будут доказать ЦИК готовность и способность выполнить необходимые требования.

В ближайший Единый день голосования масштабного дистанционного голосования тоже не будет: ЦИК планирует обкатать технологию в одном-двух регионах.

Единый день голосования в этом году намечен на 13 сентября. Голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, но затем было перенесено на неопределённый срок из-за распространения коронавируса COVID-19. Источники СМИ называли ближайшей вероятной датой плебисцита 24 июня. Однако для того, чтобы голосование прошло в этот день, указ президента должен был выйти за месяц — то есть до 24 мая, сообщало агентство Ura.ru.