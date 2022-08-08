«Новая волна или конец»: Вирусологи ожидают серьезные вспышки коронавируса осенью
Медицинское сообщество обсуждает дальнейшую судьбу вируса – на фоне более низкой летальности «омикрона» россиян все равно призывают готовиться к крупной осенней волне.
С приближением осени вирусологи бьют тревогу – новая волна коронавируса может дать о себе знать совсем скоро, что может стать неприятностью на фоне низкого коллективного иммунитета и недостаточного масштаба вакцинации. Так, по данным стопкоронавирус.рф. уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве уже снизился до 3,4%.
Накануне 7 августа в стране впервые с марта за сутки заболели более 20 тысяч человек.
Ситуация с показателями в целом по миру также неутешительна, за июль в мире от коронавируса умерли порядка 64 тыс. человек, что в полтора раза превышает показатели за предыдущий аналогичный период.
Во многих странах мира фиксируют рост заболеваемости COVID-19. Эксперты говорят, что в России распространились новые варианты омикрона, среди которых есть «кентавр» — это неофициальное название. Вирусологи уже отмечали их повышенную заразность и прогнозируют пик заболеваемости через месяц.
Наибольший рост заболеваемости коронавируса приходится на страны Азии. Лидерами по этому показателю стали Япония и Южная Корея.
На фоне этого заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН объяснил, что скоро может снова потребоваться ввести масочный режим в метро.
«Сейчас по мере наполнения Москвы к 1 сентября, надо будет в метро вводить, если уровень останется такой же. Где-то миллионов 8-10 перевозит метрополитен в час. Сейчас в новых вагонах есть вентиляция и так далее, но все равно придется вводить, уровень будет расти, будут холода, люди начнут простывать, это будет провоцировать», - отметил Онищенко.
При этом, по его словам, сегодня ревакцинация необходима 69 миллионам человек, в противном случае будут появляться все новые и новые штаммы заболевания.
«Пока «кентавр» не развивается, но это не значит, что после него никто не придет, скорее всего – придет», - сказал он.
Иммунологи отмечают, что новые штаммы протекают легче, но в этом и таится их опасность – выявить точное количество заболевших сложнее, а люди могут заразиться от человека, который даже не знает, что болен.
«Такие люди самые опасные, их сразу изолируют. Омикрон легко протекает, это проблема, учитывая, что он заразен. От тех цифр, которые мы имеем у нас, их можно смело умножать в несколько раз. Эта цифра будет увеличиваться к 1 сентября – Москва будет собирать самых одаренных молодых людей и самые ядреные вирусы», - объяснил Онищенко.
Кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил, что россиян ждёт две волны COVID-19 в этом году и согласился с тем, что масочный режим потребуется снова ввести осенью.
«Что касается новой волны, то она будет до 25% от максимумов зимней омикрон-волны. Я называю ее мини-волна, которая станет предтечей для более крупной осенней волны», - сказал он.
Со своей стороны, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН заявил, что ему непонятно на чем основаны разговоры о возвращении масочного режима.
«У меня скептическое отношение к масочному режиму. Я нигде не видел рекомендаций об использовании хирургических масок в качестве защиты от вирусных инфекций. Сейчас отменили выплаты медработникам за риски и заражения. Минздрав и Минтруд договорились считать коронавирус у медработников профессиональным заболеванием и говорит это о том, что ситуация должна улучшаться. Потому введение дополнительных мер защиты мне непонятно – совершенно противоположные решения», - отметил эксперт.
Некоторые представители медицинского сообщества сходятся во мнении, что серьезных последствий новые волны коронавируса не принесут, если сравнивать их с предыдущими вспышками.
«„Омикрон“, возможно, и будет последним, будет тем вирусом, который по всему миру как следует распространится. Но когда заболеваемость будет совсем сниженной, сказать трудно, до конца этого года люди будут болеть. Вполне возможно, что Всемирная организация здравоохранения может объявить об окончании пандемии в конце этого — начале следующего года», — заметил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
К концу лета число заболевших COVID-19 в России за сутки на пике может превысить 50 тысяч человек, при этом система здравоохранения вряд ли будет перегружена из-за того, что вирус ослабел, рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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