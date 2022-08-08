«Новая волна или конец»: Вирусологи ожидают серьезные вспышки коронавируса осенью

С приближением осени вирусологи бьют тревогу – новая волна коронавируса может дать о себе знать совсем скоро, что может стать неприятностью на фоне низкого коллективного иммунитета и недостаточного масштаба вакцинации. Так, по данным стопкоронавирус.рф. уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве уже снизился до 3,4%.

Накануне 7 августа в стране впервые с марта за сутки заболели более 20 тысяч человек.

Ситуация с показателями в целом по миру также неутешительна, за июль в мире от коронавируса умерли порядка 64 тыс. человек, что в полтора раза превышает показатели за предыдущий аналогичный период.

Во многих странах мира фиксируют рост заболеваемости COVID-19. Эксперты говорят, что в России распространились новые варианты омикрона, среди которых есть «кентавр» — это неофициальное название. Вирусологи уже отмечали их повышенную заразность и прогнозируют пик заболеваемости через месяц.