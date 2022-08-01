Онищенко: Осенью необходимо снова вводить масочный режим в метро
Заслуженный врач России объяснил, что с приходом осени может значительно увеличиться уровень заболеваемости коронавирусом.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре объяснил, что скоро может снова потребоваться ввести масочный режим в метро.
«Должна быть индивидуализация. Человек, который привился и ревакцинировался, это одно. А тот, кто с диабетом, я бы ему рекомендовал маску носить. Потому что даже при вакцинации диабет пагубно влияет на иммунный ответ и так далее. Сейчас по мере наполнения Москвы к 1 сентября, надо будет в метро вводить, если уровень останется такой же. Где-то миллионов 8-10 перевозит метрополитен в час. Сейчас в новых вагонах есть вентиляция и так далее, но все равно придется вводить, уровень будет расти, будут холода, люди начнут простывать, это будет провоцировать», - отметил Онищенко.
Необходимо ревакцинироваться, а не ждать появления новых штаммов коронавируса, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко ранее в пресс-центре НСН.
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