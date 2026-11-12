Семь из десяти стран отказались подписывать календарь МЧМ-2027 со сборной РФ

По данным издания, генеральный директор DEB Франк Лутц заявил спортивному комитету Бундестага, что как минимум семь сборных отказались это делать. Аналогичный бойкот игр с участием сборной России ожидается и на взрослом чемпионате мира в Германии в предстоящем году.

Ранее ФХР потребовала допустить сборную России на МЧМ или перенести турнир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

