Семь из десяти стран отказались подписывать календарь МЧМ-2027 со сборной РФ

Большинство участников молодежного чемпионата мира, который состоится в 2027 году, отказались верифицировать обновленный календарь турнира, где вместо сборной Норвегии фигурирует российская сборная, сообщает Zeit.

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По данным издания, генеральный директор DEB Франк Лутц заявил спортивному комитету Бундестага, что как минимум семь сборных отказались это делать. Аналогичный бойкот игр с участием сборной России ожидается и на взрослом чемпионате мира в Германии в предстоящем году.

Ранее ФХР потребовала допустить сборную России на МЧМ или перенести турнир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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