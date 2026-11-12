Семь из десяти стран отказались подписывать календарь МЧМ-2027 со сборной РФ
Большинство участников молодежного чемпионата мира, который состоится в 2027 году, отказались верифицировать обновленный календарь турнира, где вместо сборной Норвегии фигурирует российская сборная, сообщает Zeit.
По данным издания, генеральный директор DEB Франк Лутц заявил спортивному комитету Бундестага, что как минимум семь сборных отказались это делать. Аналогичный бойкот игр с участием сборной России ожидается и на взрослом чемпионате мира в Германии в предстоящем году.
Ранее ФХР потребовала допустить сборную России на МЧМ или перенести турнир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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