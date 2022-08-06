По словам медика, пик заболеваемости COVID-19 ожидается в конце августа.

«Сейчас идет седьмая волна коронавируса, пока повышается, до пика дойдет, потом будет снижаться. Это месяца на два. Заболеваемость может начать снижаться в начале сентября», — отметил Малышев.

Эксперт призвал россиян соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, а также носить маски в транспорте.

