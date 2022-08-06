Инфекционист Малышев: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться в сентябре
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может снизиться в начале сентября, считает врач-инфекционист Николай Малышев. Об этом эксперт рассказал в беседе с ТАСС.
По словам медика, пик заболеваемости COVID-19 ожидается в конце августа.
«Сейчас идет седьмая волна коронавируса, пока повышается, до пика дойдет, потом будет снижаться. Это месяца на два. Заболеваемость может начать снижаться в начале сентября», — отметил Малышев.
Эксперт призвал россиян соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, а также носить маски в транспорте.
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