Болеют все: Вирусолог предупредил, что «омикроном» чаще заражаются уже переболевшие

«Я предполагаю, что цифры на пике будут больше. Это же приходит очередной вариант «омикрона». Он дал нам один раз существенные цифры, и они были значительно выше. С другой стороны, у нас уже достаточно большое количество переболевших и вакцинированных и то и другое вместе. В то же время, твердо показано, что при «омикроне» переболевшие болеют им чаще, чем не болевшие. Такие данные опубликовали ЮАРовцы. И было высказано предположение, что это же может относиться и к вакцинированным. Я бы ждал тех цифр, которые были в прошлом году. Если же ситуация уложится в цифры, названные Альтштейном, будет неплохо», - сказал эксперт.

Вместе с тем, даже при более высоких показателях заболеваемости, система здравоохранения выдержит – специалисты не ждут большого числа тяжелых случаев.

«Переболевших и вакцинированных уже достаточно, чтобы не бояться, что мы понесем большие потери из-за того, что заболевание будет очень жестким, как было в самом начале. Будет намного меньше тяжелых случаев. Кроме того, сам по себе вирус стал легче, чем уханьский вариант и «дельта», - отметил Чепурнов.

По мнению вирусолога, всеобщая обязательная вакцинация не потребуется. Возможно, прививаться придется лишь отдельным категориям граждан.

