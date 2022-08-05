Болеют все: Вирусолог предупредил, что «омикроном» чаще заражаются уже переболевшие
Профессор вирусологии Александр Чепурнов в эфире НСН рассказал, что заражаемость коронавирсуом к концу лета будет пиковой, однако большого числа тяжелых случаев не будет.
К концу лета число заболевших COVID-19 в России за сутки на пике может превысить 50 тысяч человек, при этом система здравоохранения вряд ли будет перегружена из-за того, что вирус ослабел, рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предсказал, что новый пик заболеваемости коронавирусом в России может прийтись на конец августа. Он рассказал РИА Новости, что прогноз основан на наблюдениях того, как протекает эпидемия с вирусами ВА.4 и ВА.5 в других странах. Вирусолог напомнил, что очередной подъем заболеваемости в России начался в конце июля, значит, в конце августа должен быть пик.
По мнению Альтштейна, пиковые значения прироста заболеваемости за сутки составят порядка 45-50 тысяч заболевших.
«Я предполагаю, что цифры на пике будут больше. Это же приходит очередной вариант «омикрона». Он дал нам один раз существенные цифры, и они были значительно выше. С другой стороны, у нас уже достаточно большое количество переболевших и вакцинированных и то и другое вместе. В то же время, твердо показано, что при «омикроне» переболевшие болеют им чаще, чем не болевшие. Такие данные опубликовали ЮАРовцы. И было высказано предположение, что это же может относиться и к вакцинированным. Я бы ждал тех цифр, которые были в прошлом году. Если же ситуация уложится в цифры, названные Альтштейном, будет неплохо», - сказал эксперт.
Вместе с тем, даже при более высоких показателях заболеваемости, система здравоохранения выдержит – специалисты не ждут большого числа тяжелых случаев.
«Переболевших и вакцинированных уже достаточно, чтобы не бояться, что мы понесем большие потери из-за того, что заболевание будет очень жестким, как было в самом начале. Будет намного меньше тяжелых случаев. Кроме того, сам по себе вирус стал легче, чем уханьский вариант и «дельта», - отметил Чепурнов.
По мнению вирусолога, всеобщая обязательная вакцинация не потребуется. Возможно, прививаться придется лишь отдельным категориям граждан.
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