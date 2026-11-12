Структуры Чачавы утратили контроль над 35% акций Ozon

Структуры бизнесмена Александра Чачавы утратили контроль над АО «О23», которому принадлежит 34,95% акций Ozon. В результате Чачава и подконтрольные ему юридические лица не могут распоряжаться 75,6 млн акций, принадлежащих компании. В настоящее время у АО «О23» отсутствует новый контролирующий акционер.

В Ozon отметили, что изменения в корпоративной структуре не отразятся на текущей операционной деятельности группы.

Ранее Ozon лишил продавцов страховок от ударов БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

