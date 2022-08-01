Онищенко предупредил о появлении новых штаммов коронавируса после «кентавра»
Заслуженный врач России отметил, что сегодня ревакцинация необходима 69 миллионам человек, в противном случае будут появляться все новые и новые штаммы заболевания.
Необходимо ревакцинироваться, а не ждать появления новых штаммов коронавируса, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Штамм «кентавр» появился в Индии, а Индия самая большая по численности населения. Пока «кентавр» не так быстро завоевывает мир, как «омикрон». В этом есть и своего рода опасность, потому что он более контагиозен. Необходимо соблюдать меры, 69 миллионов из 82, которые привились, подлежат ревакцинации. Пока «кентавр» не развивается, но это не значит, что после него никто не придет, скорее всего – придет», - отметил он.
Во многих странах мира, в том числе и в России фиксируют рост заболеваемости COVID-19. Эксперты говорят, что в России распространились новые варианты омикрона, среди которых есть «кентавр» — это неофициальное название. Вирусологи уже отмечали их повышенную заразность и прогнозируют пик заболеваемости через месяц.
Тем временем в большинстве регионов России вакцина «Спутник Лайт» больше недоступна для ревакцинации. Сделать бустерную прививку врачи предлагают первым компонентом «Спутника V».
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