В Приморье вернут масочный режим из-за роста случаев COVID-19

Около 900 парков и зеленых территорий реконструировано и создано в Москве за 10 лет

До 1 млн москвичей получат новое жилье по реновации за 10 лет

ИИ в столице научился распознавать еще две патологии

В ДТП с маршруткой на Киевском шоссе в Москве пострадали семь человек

Фестивали «Московских сезонов» ежегодно посещают 65 млн человек