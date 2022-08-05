В Приморье вернут масочный режим из-за роста случаев COVID-19

Обязательное ношение масок в общественных местах и закрытых помещениях снова введут в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

Как отмечается, такое решение принял Оперативный штаб края из-за роста заболеваний коронавирусом.

В России впервые с апреля подтвердили 18 555 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в регионе выявлен 241 случай инфицирования COVID-19.

Все инфекционные кабинеты и амбулаторные инфекционные центры в Приморском крае уже переведены на семидневный режим работы.

Ранее сообщалось, что новый пик заболеваемости коронавирусом в России может прийтись на конец августа.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:ИнфекцияКоронавирусЗащитная маскаПриморье
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