Ещё две волны COVID-19: Масочный режим вернут не раньше осени
Мини-волна коронавируса будет до 25% от максимумов зимней омикрон-волны и станет предтечей для осеннего роста заболеваемости, сказал НСН иммунолог Николай Крючков.
Россиян ждёт две волны COVID-19 в этом году, однако масочный режим введут не раньше осени, заявил кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Telegram-канал Baza сообщил, что российские медучреждения вводят масочный режим. Также в больницах ввели разделение потоков больных, а врачи при работе с пациентами, у которых подозревают инфекционные заболевания, обязаны носить маски, респираторы и защитные щитки.
«Осенью, но не сразу, постепенно, поэтапно, медленно и когда поздно будет, введут масочный режим. Сейчас, я так понимаю, нет административно-политической возможности распространить, потому действуют ведомственно. Отменять не надо было, как я говорил. Мера работала на 25-30% сознательных людей и даже они получили карт-бланш, хотя были готовы носить маски. Что касается новой волны, то она будет до 25% от максимумов зимней омикрон-волны. Я называю ее мини-волна, которая станет предтечей для более крупной осенней волны. До первой декады августа будет заболеваемость идти вверх, потом будет длинное плато, а затем пойдет вниз. В конце сентября мы увидим, что цифры будут значительно выше, но предсказать их не берусь», - сказал Крючков.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН заявил, что ему непонятно на чем основаны разговоры о возвращении масочного режима.
«Такие вещи должны объясняться, как минимум нужно объявлять эпидемию. У меня скептическое отношение к масочному режиму. Я нигде не видел рекомендаций об использовании хирургических масок в качестве защиты от вирусных инфекций. Сейчас отменили выплаты медработникам за риски и заражения. Минздрав и Минтруд договорились считать коронавирус у медработников профессиональным заболеванием и говорит это о том, что ситуация должна улучшаться. Потому введение дополнительных мер защиты мне непонятно – совершенно противоположные решения», - пояснил Гальперин.
Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries выявил рост спроса на одноразовые маски и антисептики за последние две недели. Востребованность в одноразовых масках увеличилась вдвое, в то время как спрос на антисептики вырос на треть в сравнении с тем же периодом в прошлом месяце.
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