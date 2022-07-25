Ещё две волны COVID-19: Масочный режим вернут не раньше осени

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН заявил, что ему непонятно на чем основаны разговоры о возвращении масочного режима.

«Такие вещи должны объясняться, как минимум нужно объявлять эпидемию. У меня скептическое отношение к масочному режиму. Я нигде не видел рекомендаций об использовании хирургических масок в качестве защиты от вирусных инфекций. Сейчас отменили выплаты медработникам за риски и заражения. Минздрав и Минтруд договорились считать коронавирус у медработников профессиональным заболеванием и говорит это о том, что ситуация должна улучшаться. Потому введение дополнительных мер защиты мне непонятно – совершенно противоположные решения», - пояснил Гальперин.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Wildberries выявил рост спроса на одноразовые маски и антисептики за последние две недели. Востребованность в одноразовых масках увеличилась вдвое, в то время как спрос на антисептики вырос на треть в сравнении с тем же периодом в прошлом месяце.

