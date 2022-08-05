Вирусолог: На пике новой волны ожидается до 50 тысяч случаев COVID-19 в сутки

Новый пик заболеваемости коронавирусом в России может прийтись на конец августа, считает главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом эксперт рассказал в беседе с РИА Новости.

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«Я говорю это на основании того, как протекает эпидемия с этими вирусами ВА.4 и ВА.5 в других странах. В других странах обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался [подъем] где-то в конце июля, значит, в конце августа должен быть пик», — отметил Альтштейн.

Эксперт считает, что здравоохранение в РФ вряд ли будет перегружено из-за новой волны COVID-19, отмечает телеканал «360». По мнению Альтштейна, пиковые значения прироста заболеваемости за сутки составят около 45-50 тысяч заболевших, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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