Вирусолог: На пике новой волны ожидается до 50 тысяч случаев COVID-19 в сутки

«Я говорю это на основании того, как протекает эпидемия с этими вирусами ВА.4 и ВА.5 в других странах. В других странах обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался [подъем] где-то в конце июля, значит, в конце августа должен быть пик», — отметил Альтштейн.

Эксперт считает, что здравоохранение в РФ вряд ли будет перегружено из-за новой волны COVID-19, отмечает телеканал «360». По мнению Альтштейна, пиковые значения прироста заболеваемости за сутки составят около 45-50 тысяч заболевших, пишет RT.

