Семь человек погибли в ДТП в Марий Эл
12 ноября 202600:08
Семь человек погибли, еще несколько получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Звениговском районе республики Марий Эл, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Происшествие произошло вечером 11 ноября на 45-м километре автодороги «Вятка». Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Пермском крае микроавтобус с чиновниками попал в ДТП. Микроавтобус столкнулся с фурой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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