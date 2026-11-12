Семь человек погибли в ДТП в Марий Эл

Семь человек погибли, еще несколько получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Звениговском районе республики Марий Эл, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В Болгарии 11 человек погибли в результате ДТП с участием 86 автомобилей

Происшествие произошло вечером 11 ноября на 45-м километре автодороги «Вятка». Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Пермском крае микроавтобус с чиновниками попал в ДТП. Микроавтобус столкнулся с фурой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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