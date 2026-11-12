В США подали тысячи исков против производителей «Оземпика» и его аналогов

Это связано с массовыми жалобами пациентов на побочные эффекты. Большинство претензий касается причинения вреда здоровью людей. В частности, истцы жалуются на желудочно-кишечные расстройства. В настоящее время выясняется, предупреждали ли компании пациентов и врачей о предполагаемой опасности препаратов и не вводили ли они потребителей в заблуждение. Novo Nordisk и Eli Lilly and Company полностью отрицают обвинения.

«Оземпик» и прочие препараты класса GLP-1 пока не решили проблему ожирения окончательно, заявил кандидат наук, пластический хирург, руководитель клиники, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

