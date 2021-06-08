Несправедливость и обида. Работающие пенсионеры никак не дождутся индексации пенсий

Где взять такие деньги, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН.

«Золотовалютные резервы у нас огромные – почти 600 миллиардов долларов, и у нас 13 триллионов рублей в Фонде национального благосостояния. Если взять последние пять лет, то доходная часть государства выросла на 10%. А вот доходы олигархии и подобных выросли на 53%. А граждане потеряли от 12 до 15%. Нигде нет такой несправедливой системы! Денег у нас больше, чем надо. Нет политической воли и желания пойти навстречу гражданам. А граждане нищают седьмой год подряд, что крайне опасно в социальном плане», - пояснил Геннадий Зюганов.

Почему средства не выделяются, объяснила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя. Она обвинила правительство в жадности.

«Бюджет на нефтегазовые доходы заложен в таком объеме, что мы можем увеличить пенсии. Но, как сказал премьер-министр, в росте цен есть жадность предпринимателей. А отсутствие серьезного повышения пенсий – та же самая жадность. Руководство страны считает, что лучше складывать деньги в кубышку, чем отдать их гражданам. Та же самая порочная практика сохраняется даже перед выборами. Пенсионеры – люди послушные. Они стабильно ходят на выборы и голосуют так, как им будет предложено с экранов телевизора», - заключила депутат.

По ее словам, минимальный размер достойной пенсии 25 тысяч рублей. При этом Ганзя считает, что государство не выполняет обещания, данные пенсионерам во время повышения пенсионного возраста.

«Пенсионерам обещали, когда повышали пенсионный возраст, что они будут путешествовать по миру, ни в чем себе не отказывая. К сожалению, у нас размеры пенсии не позволяют решить эти амбициозные задачи, которые были озвучены правительством», - отметила она.