Несправедливость и обида. Работающие пенсионеры никак не дождутся индексации пенсий
С 2016 года государство «задолжало» работающим пенсионерам 1,4 триллиона рублей.
В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) озаботились проблемой индексации пенсий для работающих пенсионеров, которая не проводилась с 2016 года. Глава ФНПР Михаил Шмаков направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.
«Федерация независимых профсоюзов России озабочена затяжкой выполнения Вашего поручения. Правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но при этом не внесло свой вариант по этому вопросу. Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров», — сказано в письме, размещенном на сайте ФНПР.
В обращении требуют восстановить индексацию и вернуть недоплаченные суммы работающим пенсионерам.
О необходимости индексации Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков. Он отметил еще одну нечестность по отношению к работающим пенсионерам - работодатель продолжает отчислять за них деньги в Пенсионный фонд, однако никакой индексации в итоге не производится.
«Есть такие простые человеческие слова – справедливость и обида. Многие мои знакомые продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Говорят: просто по-человечески обидно – всю жизнь пахал, а мне какие-то копейки не проиндексировали. Конечно, это безобразие, что работающим пенсионерам не индексируются пенсии. Они, ведь, продолжают работать, чаще всего, не потому, что не хотят уйти на пенсию, а потому что на нее просто тяжело жить. Поэтому индексацию должны поддержать все – здравомыслящие, не здравомыслящие, тем более, Госдума. На индексацию требуются не такие уж большие деньги в масштабах государства, если поскрести по сусекам - можно найти», - объяснил он.
Помимо самой индексации пенсий встает вопрос накопившегося с 2016 года долга перед работающими пенсионерами. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что этот долг уже превышает 1,4 триллиона рублей.
«Сумма большая, даже огромная, но мы уверены, что при желании Минфин сможет найти необходимые средства», — написал Миронов в своем Telegram-канале.
Где взять такие деньги, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН.
«Золотовалютные резервы у нас огромные – почти 600 миллиардов долларов, и у нас 13 триллионов рублей в Фонде национального благосостояния. Если взять последние пять лет, то доходная часть государства выросла на 10%. А вот доходы олигархии и подобных выросли на 53%. А граждане потеряли от 12 до 15%. Нигде нет такой несправедливой системы! Денег у нас больше, чем надо. Нет политической воли и желания пойти навстречу гражданам. А граждане нищают седьмой год подряд, что крайне опасно в социальном плане», - пояснил Геннадий Зюганов.
Почему средства не выделяются, объяснила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя. Она обвинила правительство в жадности.
«Бюджет на нефтегазовые доходы заложен в таком объеме, что мы можем увеличить пенсии. Но, как сказал премьер-министр, в росте цен есть жадность предпринимателей. А отсутствие серьезного повышения пенсий – та же самая жадность. Руководство страны считает, что лучше складывать деньги в кубышку, чем отдать их гражданам. Та же самая порочная практика сохраняется даже перед выборами. Пенсионеры – люди послушные. Они стабильно ходят на выборы и голосуют так, как им будет предложено с экранов телевизора», - заключила депутат.
По ее словам, минимальный размер достойной пенсии 25 тысяч рублей. При этом Ганзя считает, что государство не выполняет обещания, данные пенсионерам во время повышения пенсионного возраста.
«Пенсионерам обещали, когда повышали пенсионный возраст, что они будут путешествовать по миру, ни в чем себе не отказывая. К сожалению, у нас размеры пенсии не позволяют решить эти амбициозные задачи, которые были озвучены правительством», - отметила она.
Ранее правительство заявило, что по поручению Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам и подготовило соответствующие предложения. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости сообщила, что власти ищут источники бюджетного финансирования индексации, а вопрос могут решить уже в новом бюджетном цикле.
А с 1 августа произойдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова «Парламентской газете». Сенатор подчеркнула, что пенсионеров ожидает не индексация, а именно перерасчет пенсий, главным условием для которого станет уплата страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за время работы.
Принятые 1 июля в 2020 году поправки в Конституцию предполагают обязательную индексацию пенсий не реже одного раза в год. При этом в основном законе не уточняется, о каких именно пенсиях идет речь.
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