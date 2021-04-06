Пенсионеры мечтают, что Путин порадует их в послании Федеральному собранию
Андрей Широков дал прогноз Telegram-каналу «Радиоточка НСН» , когда будет объявлено об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию может объявить о компенсации пенсий работающим пенсионерам. Такой прогноз член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков дал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Давайте помечтаем. Я не удивлюсь, если 21 апреля президент РФ произнесёт в своей речи: «Нельзя работающих пенсионеров обижать годами – надо индексировать им пенсии, и мы это сделаем с 19 сентября (единый день голосования 2021 года – ред. НСН). Сегодня вокруг темы как добавить пенсионерам только ленивый не играет, а к выборам все партии будут на этой площадке разминаться по полной. Поскольку эта тема заезжена до безобразия, она очень «вкусная» для восприятия большим числом россиян. Причем на индексацию требуются не такие уж большие деньги в масштабах государства, если поскрести по сусекам - можно найти», - отметил Широков.
Ранее стало известно, что законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам вновь внесен в Госдуму. На этот раз инициативу проявили депутаты законодательного собрания Севастополя. Они отмечают, что приостановка индексации с 2016 года негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и существенно снизила покупательную способность.
Широков отмечает еще одну нечестность по отношению к работающими пенсионерам - работодатель продолжает отчислять за них деньги в Пенсионный фонд, однако никакой индексации в итоге не производится.
«Есть такие простые человеческие слова – справедливость и обида. Многие мои знакомые продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Говорят: просто по-человечески обидно – всю жизнь пахал, а мне какие-то копейки не проиндексировали. Конечно, это безобразие, что работающим пенсионерам не индексируются пенсии. Они, ведь, продолжают работать, чаще всего, не потому, что не хотят уйти на пенсию, а потому что на нее просто тяжело жить. Поэтому индексацию должны поддержать все – здравомыслящие, не здравомыслящие, тем более, Госдума», - объяснил он.
Пенсии работающих пенсионеров перестали индексировать с 1 января 2016 года. Было заявлено, что таким образом уменьшается дефицит Пенсионного фонда. В марте 2021 года Госдума отклонила три законопроекта о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Ранее правительство также не поддержало ряд аналогичных инициатив.
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