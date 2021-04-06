Пенсионеры мечтают, что Путин порадует их в послании Федеральному собранию

Ранее стало известно, что законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам вновь внесен в Госдуму. На этот раз инициативу проявили депутаты законодательного собрания Севастополя. Они отмечают, что приостановка индексации с 2016 года негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и существенно снизила покупательную способность.

Широков отмечает еще одну нечестность по отношению к работающими пенсионерам - работодатель продолжает отчислять за них деньги в Пенсионный фонд, однако никакой индексации в итоге не производится.

«Есть такие простые человеческие слова – справедливость и обида. Многие мои знакомые продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Говорят: просто по-человечески обидно – всю жизнь пахал, а мне какие-то копейки не проиндексировали. Конечно, это безобразие, что работающим пенсионерам не индексируются пенсии. Они, ведь, продолжают работать, чаще всего, не потому, что не хотят уйти на пенсию, а потому что на нее просто тяжело жить. Поэтому индексацию должны поддержать все – здравомыслящие, не здравомыслящие, тем более, Госдума», - объяснил он.



Пенсии работающих пенсионеров перестали индексировать с 1 января 2016 года. Было заявлено, что таким образом уменьшается дефицит Пенсионного фонда. В марте 2021 года Госдума отклонила три законопроекта о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Ранее правительство также не поддержало ряд аналогичных инициатив.

