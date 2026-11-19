«Можно сразу выделить несколько факторов. Прежде всего, это дополнительный доход, для многих это существенно. Но также это социальное общение, потому что человеку грустно и трудно сидеть дома. И в целом иногда сложно остановиться, когда человек работает, находится в трудовом коллективе, общается. Это просто привычный круг общения и социальный образ жизни. Конечно, влияет цель прожить дольше, дольше быть востребованным», - отметила она.

По ее словам, на ситуацию повлиял и спрос со стороны компаний.

«Сегодня на рынке труда для старшего поколения, для опытных высококвалифицированных специалистов есть существенные преимущества. Если говорить откровенно, работодатели охотнее принимают старшее поколение, чем поколение, например, зумеров. Потому что отличие в отношении к труду достаточно существенное. С одной стороны, это опытные специалисты, которые крайне ответственно относятся к делу. С другой стороны, зумеры - свободолюбивые люди, которые более нейтрально относятся к рабочему процессу и достижению целей. Поэтому работодатели сегодня действительно охотятся на высококвалифицированных специалистов старшего возраста», - добавила она.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил «Радиоточке НСН», что молодое поколение выбирает работу не только по базовым критериям, но и по уровню психологического комфорта в коллективе.

