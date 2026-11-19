Серебряные кандидаты: Почему работодатели выбирают старшее поколение вместо зумеров
Светлана Бессараб заявила НСН, что зумеры – это свободолюбивые сотрудники, которые более нейтрально относятся к рабочему процессу и достижению целей.
Сегодня работодатели охотнее принимают старшее поколение, чем зумеров, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Россияне старшего возраста всё активнее выходят на рынок труда, а работодатели расширяют возможности трудоустройства для пенсионеров. Согласно данным «Работа.ру», в 2026 году число резюме от так называемых «серебряных» кандидатов старше 55 лет выросло на 15% в целом по стране. В отдельных регионах увеличение достигало 100%. При этом наиболее заметная динамика наблюдается среди кандидатов старше 65 лет, пишут «Известия». Бессараб раскрыла причины такого «тренда».
«Можно сразу выделить несколько факторов. Прежде всего, это дополнительный доход, для многих это существенно. Но также это социальное общение, потому что человеку грустно и трудно сидеть дома. И в целом иногда сложно остановиться, когда человек работает, находится в трудовом коллективе, общается. Это просто привычный круг общения и социальный образ жизни. Конечно, влияет цель прожить дольше, дольше быть востребованным», - отметила она.
По ее словам, на ситуацию повлиял и спрос со стороны компаний.
«Сегодня на рынке труда для старшего поколения, для опытных высококвалифицированных специалистов есть существенные преимущества. Если говорить откровенно, работодатели охотнее принимают старшее поколение, чем поколение, например, зумеров. Потому что отличие в отношении к труду достаточно существенное. С одной стороны, это опытные специалисты, которые крайне ответственно относятся к делу. С другой стороны, зумеры - свободолюбивые люди, которые более нейтрально относятся к рабочему процессу и достижению целей. Поэтому работодатели сегодня действительно охотятся на высококвалифицированных специалистов старшего возраста», - добавила она.
Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил «Радиоточке НСН», что молодое поколение выбирает работу не только по базовым критериям, но и по уровню психологического комфорта в коллективе.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Курске из-за атаки ВСУ пострадали девять человек
- Не только учителя: На какие должности претендуют россияне старше 65 лет
- Умер комик Элдос Алмазов
- Серебряные кандидаты: Почему работодатели выбирают старшее поколение вместо зумеров
- Путин, Си Цзиньпин и Трамп начали встречу в Китае
- За острыми ощущениями: Почему прямых перелетов в Кению пока не будет
- Пашинян заявил, что готов оставить пост премьера после мира с Азербайджаном
- В Китае нашли погибшим пропавшего моряка из Владивостока
- СМИ сообщили о масштабной хакерской атаке на Еврокомиссию
- Депутат Смолин рассказал, почему вузам не нужны «тайные комнаты» для экзаменов