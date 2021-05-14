В Госдуме призвали «жадное» правительство не откупаться от пенсионеров пособиями
В думском комитете по бюджету и налогам призвали власти повысить пенсии - деньги на это есть ,уверяет Вера Ганзя.
Депутат Госдумы Иван Сухарев призвал ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя назвала это предложение «предвыборным» и заявила, что пенсионерам стоило бы повысить всю пенсию в целом.
«Я нормально отношусь к помощи населению, но перед выборами подобного рода предложения выглядят двусмысленно. С точки зрения политики, возможно, это рационально. Но я считаю, что, прежде всего, нужно платить людям достойную пенсию, чтобы они могли сами себе купить средства индивидуальной защиты и делать то, что им обещали, когда повышали пенсионный возраст – путешествовать по миру, ни в чем себе не отказывая. К сожалению, у нас размеры пенсии не позволяют решить эти амбициозные задачи, которые были озвучены правительством», - отметила она.
Вера Ганзя добавила, что правительство предпочитает «жадничать» и копить доходы от продажи нефти и газа вместо того, чтобы повышать пенсии.
«Такие разовые выплаты не только пенсионерам даются, но и другим категориям граждан. Нужно смотреть глубже. На данный момент минимальный размер достойной пенсии 25 тысяч рублей. Бюджет на нефтегазовые доходы заложен в таком объеме, что мы можем увеличить пенсии, которые повлияют в свою очередь на потребительский спрос, который поможет нам остановить банкротство сотен предприятий. Но, как сказал премьер-министр, в росте цен есть жадность предпринимателей. А отсутствие серьезного повышения пенсий – та же самая жадность. Руководство страны считает, что лучше складывать деньги в кубышку, чем отдать их гражданам. Та же самая порочная практика сохраняется даже перед выборами. Пенсионеры – люди послушные. Они стабильно ходят на выборы и голосуют так, как им будет предложено с экранов телевизора», - заключила депутат.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН рассказал, где взять деньги на индексацию пенсий. По его словам, основную часть доходов огромной страны присваивают олигархи. «Нигде нет такой несправедливой системы! У нас девять тысяч рудников. Но никто не работает на продажу из страны. Их захапали 15 кланов и высасывают всё из земли. Они не хотят нефть перерабатывать и газом снабжать. Денег у нас больше, чем надо. Нет политической воли и желания пойти навстречу гражданам. А граждане нищают седьмой год подряд, что крайне опасно в социальном плане», - пояснил Зюганов.
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