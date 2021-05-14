В Госдуме призвали «жадное» правительство не откупаться от пенсионеров пособиями

Вера Ганзя добавила, что правительство предпочитает «жадничать» и копить доходы от продажи нефти и газа вместо того, чтобы повышать пенсии.

«Такие разовые выплаты не только пенсионерам даются, но и другим категориям граждан. Нужно смотреть глубже. На данный момент минимальный размер достойной пенсии 25 тысяч рублей. Бюджет на нефтегазовые доходы заложен в таком объеме, что мы можем увеличить пенсии, которые повлияют в свою очередь на потребительский спрос, который поможет нам остановить банкротство сотен предприятий. Но, как сказал премьер-министр, в росте цен есть жадность предпринимателей. А отсутствие серьезного повышения пенсий – та же самая жадность. Руководство страны считает, что лучше складывать деньги в кубышку, чем отдать их гражданам. Та же самая порочная практика сохраняется даже перед выборами. Пенсионеры – люди послушные. Они стабильно ходят на выборы и голосуют так, как им будет предложено с экранов телевизора», - заключила депутат.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН рассказал, где взять деньги на индексацию пенсий. По его словам, основную часть доходов огромной страны присваивают олигархи. «Нигде нет такой несправедливой системы! У нас девять тысяч рудников. Но никто не работает на продажу из страны. Их захапали 15 кланов и высасывают всё из земли. Они не хотят нефть перерабатывать и газом снабжать. Денег у нас больше, чем надо. Нет политической воли и желания пойти навстречу гражданам. А граждане нищают седьмой год подряд, что крайне опасно в социальном плане», - пояснил Зюганов.

