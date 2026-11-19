Переговоры проходят на вилле «Цилинь Шаньчжуан». Такая встреча проводится впервые в истории.

Как отметил Си Цзиньпин, переговоры имеют новаторское значение. В свою очередь, Владимир Путин выразил признательность лидеру КНР за организацию встречи и предложил обсудить глобальные и региональные связи. При этом Дональд Трамп назвал честью присутствие на трехсторонних переговорах и указал на готовность к диалогу ради лучшего будущего.

Ранее в Шэньчжэне состоялась встреча Путина и Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает «Радиоточка НСН».

