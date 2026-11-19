Путин, Си Цзиньпин и Трамп начали встречу в Китае
Лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп начали трехстороннюю встречу в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает ТАСС.
Переговоры проходят на вилле «Цилинь Шаньчжуан». Такая встреча проводится впервые в истории.
Как отметил Си Цзиньпин, переговоры имеют новаторское значение. В свою очередь, Владимир Путин выразил признательность лидеру КНР за организацию встречи и предложил обсудить глобальные и региональные связи. При этом Дональд Трамп назвал честью присутствие на трехсторонних переговорах и указал на готовность к диалогу ради лучшего будущего.
Ранее в Шэньчжэне состоялась встреча Путина и Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает «Радиоточка НСН».
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