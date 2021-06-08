Профсоюзы просят Путина разобраться с индексацией пенсий работающим пенсионерам

Ura.ru напоминает, что в России с 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. Поводом для этого назвали экономию бюджета Пенсионного фонда. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации для пожилых россиян с низкими зарплатами.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН рассказал, где взять деньги на индексацию пенсий.

«Золотовалютные резервы у нас огромные – почти 600 миллиардов долларов. У нас 13 триллионов рублей в фонде Национального благосостояния. Если взять последние пять лет, то доходная часть государства выросла на 10%. А вот доходы олигархии и подобных выросли на 53%. А граждане потеряли от 12 до 15%. Нигде нет такой несправедливой системы! Ещё раз скажу, что денег у нас больше, чем надо. Нет политической воли и желания пойти навстречу гражданам. А граждане нищают седьмой год подряд, что крайне опасно в социальном плане», - пояснил Геннадий Зюганов.

