Профсоюзы просят Путина разобраться с индексацией пенсий работающим пенсионерам

Владимира Путина попросили разобраться с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Письмо с соответствующей просьбой главе государства направил председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

В организации выразили озабоченность тем, что соответствующее поручение главы государства до сих пор не реализовано. В частности, профсоюзы указали на то, что правительство не одобрило ни один из предложенных законопроектов, и при этом не внесло свой вариант по этому вопросу.

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Ura.ru напоминает, что в России с 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. Поводом для этого назвали экономию бюджета Пенсионного фонда. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации для пожилых россиян с низкими зарплатами.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН рассказал, где взять деньги на индексацию пенсий.

«Золотовалютные резервы у нас огромные – почти 600 миллиардов долларов. У нас 13 триллионов рублей в фонде Национального благосостояния. Если взять последние пять лет, то доходная часть государства выросла на 10%. А вот доходы олигархии и подобных выросли на 53%. А граждане потеряли от 12 до 15%. Нигде нет такой несправедливой системы! Ещё раз скажу, что денег у нас больше, чем надо. Нет политической воли и желания пойти навстречу гражданам. А граждане нищают седьмой год подряд, что крайне опасно в социальном плане», - пояснил Геннадий Зюганов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ИндексацияПенсионерыПенсии
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