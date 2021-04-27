В Совете Федерации рассказали, кому пересчитают пенсии с 1 августа

Размер пенсий работавшим в 2020 году россиянам пересчитают с 1 августа, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Об этом пишет «Парламентская газета».

Стало известно, кому ждать увеличения роста пенсии с 1 мая

Бибикова подчеркнула, что пенсионеров ожидает не индексация, а именно перерасчет пенсий, главным условием для которого станет уплата страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за время работы.

Кроме того, Бибикова напомнила, что с 1 января все страховые выплаты индексируют выше уровня инфляции. Ежегодно с 1 февраля индексируют ежемесячные денежные выплаты, в том числе, инвалидам, участникам Великой отечественной войны, ветеранам боевых действий, сообщает Ura.ru.

Ранее стало известно, что с 1 мая могут быть увеличены пенсии пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность несколько месяцев назад, а также членам экипажей воздушных судов гражданской авиации, напоминает «Свободная пресса».

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