«Кто-то живет до 90 лет». В Совфеде объяснили низкие пенсии в России

«С точки зрения здравого смысла, это ограничение, конечно, мешает работающим пенсионерам значительно увеличивать свою пенсию. На текущем этапе, наверное, это решение вряд ли пройдет в Госдуму. Система пенсионного страхования имеет свои ограничения. Накопительная система – вот это дело добровольное. Там не должно быть ограничений. А когда речь о страховой системе – там всегда ограничения. Кто-то живет 90 лет, а кто-то не доживает до пенсии, кто-то уходит на пенсию досрочно, это все называется экономикой пенсионной системы. Люди с высокой зарплатой, безусловно, заинтересованы в том, чтобы вклад в их пенсию был больше. Пенсии выросли бы значительно. Но это не получится, потому что тогда Пенсионный фонд будет выплачивать пенсии только людям с высокой в свое время заработной платой», - рассказал он.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индексация пенсий работающим пенсионерам может начаться в следующем бюджетном цикле. Она указала, что правительство прорабатывает вопрос об индексации пенсий по поручению президента. По ее словам, сейчас главная задача властей – найти источники финансирования для ежегодной индексации.