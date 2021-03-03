«Кто-то живет до 90 лет». В Совфеде объяснили низкие пенсии в России
Сенатор в эфире НСН рассказал, почему не верит в снятие ограничений на перерасчет пенсий работающим пенсионерам.
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам, отменив предел для индивидуального коэффициента в три балла. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Сенатор Валерий Рязанский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что такое предложение не будет одобрено из-за ограничений системы пенсионного страхования.
«С точки зрения здравого смысла, это ограничение, конечно, мешает работающим пенсионерам значительно увеличивать свою пенсию. На текущем этапе, наверное, это решение вряд ли пройдет в Госдуму. Система пенсионного страхования имеет свои ограничения. Накопительная система – вот это дело добровольное. Там не должно быть ограничений. А когда речь о страховой системе – там всегда ограничения. Кто-то живет 90 лет, а кто-то не доживает до пенсии, кто-то уходит на пенсию досрочно, это все называется экономикой пенсионной системы. Люди с высокой зарплатой, безусловно, заинтересованы в том, чтобы вклад в их пенсию был больше. Пенсии выросли бы значительно. Но это не получится, потому что тогда Пенсионный фонд будет выплачивать пенсии только людям с высокой в свое время заработной платой», - рассказал он.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индексация пенсий работающим пенсионерам может начаться в следующем бюджетном цикле. Она указала, что правительство прорабатывает вопрос об индексации пенсий по поручению президента. По ее словам, сейчас главная задача властей – найти источники финансирования для ежегодной индексации.
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