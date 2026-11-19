В апреле комик сообщал, что у него обнаружили агрессивную форму рака кости - остеосаркому. Мужчине требовалась срочная химиотерапия и операция на левой ноге.

Элдосбек (Элдос) Алмазов родился в 1997 году в киргизском селе Тельман. У комика было выявлено эндокринное заболевание, вызванное недостатком гормона соматотропина, его рост к моменту взросления составил всего 130 сантиметров. Алмазов стал известен после участия в шоу «Открытый микрофон». Также юморист участвовал в проектах Roast Battle и «Большое шоу».

