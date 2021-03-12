«Вернуть, как было». В Совфеде призвали снизить пенсионный возраст

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась на два года, до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м. Как пишет РБК, это следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития до 2024 года и плановый период до 2030 года.

По данным Росстата, на фоне пандемии коронавируса продолжительность жизни в стране сократилась впервые с 2003 года. Вернуться к уровню 2019 года Россия сможет через три года, в 2024 году. В этом году показатель составит 71,7 года, в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года.

Член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов в эфире НСН заявил, что на фоне снижения продолжительности жизни нужно ставить вопрос о снижении пенсионного возраста.