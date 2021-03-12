«Вернуть, как было». В Совфеде призвали снизить пенсионный возраст
Сенатор Сергей Леонов в эфире НСН заявил, что на фоне снижения продолжительности жизни нужно ставить вопрос о снижении пенсионного возраста.
Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась на два года, до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м. Как пишет РБК, это следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития до 2024 года и плановый период до 2030 года.
По данным Росстата, на фоне пандемии коронавируса продолжительность жизни в стране сократилась впервые с 2003 года. Вернуться к уровню 2019 года Россия сможет через три года, в 2024 году. В этом году показатель составит 71,7 года, в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года.
Член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов в эфире НСН заявил, что на фоне снижения продолжительности жизни нужно ставить вопрос о снижении пенсионного возраста.
«Ковидная история показала, что продолжительность жизни может быть разная. Пандемия повлияла на среднюю продолжительность жизни в худшую сторону. Но связи между повышением продолжительности жизни и повышением возраста выхода на пенсию нет никакой. Это только правительство так говорило. Есть связь с финансовыми обязательствами перед пенсионерами. Мы критикуем повышение пенсионного возраста и призываем правительство и «Единую Россию» отказаться от этого решения, вернуть все, как было. Потому что качество жизни не улучшается, а ухудшается. А повышение пенсионного возраста сокращает продолжительность жизни. Человек, который выходит на пенсию, не работает, а занимается своим здоровьем. И дольше живет», - отметил он.
Ранее Леонов в эфире НСН назвал размер индексации пенсий недостаточным, а пенсии россиян - нищенскими.
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