В 90-е было хуже! Симоньян призвала россиян не жаловаться на пенсии

Пользователи раскритиковали позицию журналистки, напомнив об инфляции и иронизируя над призывами «потерпеть еще».

В России средний размер страховой пенсии по старости неработающим россиянам составляет 17,5 тыс. рублей. В середине января стало известно, какая категория пенсионеров начнет получить по 30 тысяч рублей – те, чья ежемесячная пенсия дo 2019 гoда превышала 25 тысяч рублей. Чтобы претендовать на такую пенсию, нужно стечение ряда факторов, которое для большинства россиян недоступно, считает руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис.

Средний размер пенсий в России увеличится до 18 290 рублей к 2022 году. Это на 18,26% больше, чем в 2019 году, рассказал в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, при каких условиях пенсии в России могут вырасти сверх плана ПФР.

«Можно превысить заявленный уровень индексации, если позволит экономика. Тогда мы сможем скорректировать бюджет. Вторая возможность – рост зарплат. Тогда мы (ГД и СФ РФ – прим. НСН) также увеличим пенсионное обеспечение работающих пенсионеров и обеспечим больший сбор пенсионных взносов. Все то, что имеет отношение к страховым пенсиям, можно также распространить на государственные пенсии: пенсии по инвалидности, социальные пенсии, которые также отражены в бюджете страны», - сказал член Совфеда.