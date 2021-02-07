В 90-е было хуже! Симоньян призвала россиян не жаловаться на пенсии
Пока Симоньян призывает россиян не обижаться на маленькие пенсии, сенаторы и экономисты в эфире НСН пытаются найти возможности их увеличения.
В Сети опубликован комментарий главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, которая призывает не жаловаться на маленькие пенсии и вспомнить, какими они были в конце 90-х. Видео опубликовал Telegram-канал «Двач».
«Да, они (пенсии – прим. НСН) маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?» - задает вопрос Симоньян, комментируя опубликованный в ее Instagram архивный материал «Командировка на войну», снятый в 1999 году.
Пользователи раскритиковали позицию журналистки, напомнив об инфляции и иронизируя над призывами «потерпеть еще».
В России средний размер страховой пенсии по старости неработающим россиянам составляет 17,5 тыс. рублей. В середине января стало известно, какая категория пенсионеров начнет получить по 30 тысяч рублей – те, чья ежемесячная пенсия дo 2019 гoда превышала 25 тысяч рублей. Чтобы претендовать на такую пенсию, нужно стечение ряда факторов, которое для большинства россиян недоступно, считает руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис.
Средний размер пенсий в России увеличится до 18 290 рублей к 2022 году. Это на 18,26% больше, чем в 2019 году, рассказал в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, при каких условиях пенсии в России могут вырасти сверх плана ПФР.
«Можно превысить заявленный уровень индексации, если позволит экономика. Тогда мы сможем скорректировать бюджет. Вторая возможность – рост зарплат. Тогда мы (ГД и СФ РФ – прим. НСН) также увеличим пенсионное обеспечение работающих пенсионеров и обеспечим больший сбор пенсионных взносов. Все то, что имеет отношение к страховым пенсиям, можно также распространить на государственные пенсии: пенсии по инвалидности, социальные пенсии, которые также отражены в бюджете страны», - сказал член Совфеда.
Но бюджет на три года, который имеет силу закона, уже утвержден и принят, напомнил сенатор.
Гарантированный пенсионный план (ГПП) может принести россиянам в среднем 16,5 тыс. рублей прибавки к пенсии -таковы результаты исследования консалтинговой компании FinExpertiza.
Нереальной в беседе с НСН назвал такую прибавку к пенсии руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. По его словам, ГПП не будет пользоваться спросом у обеспеченных граждан, а людей с низкими доходами просто не спасет.
«Накопительная пенсионная система – попытка сделать из малого большое. У людей низкие доходы. От этих низких доходов они должны еще дать финансистам, структурам каким-то. Если у людей высокие доходы, то на протяжении веков они обходились без гарантированного пенсионного плана, потому что использовали самостоятельно инвестиционные инструменты. А для тех, у кого денег нет, это тоже ничего не гарантирует. Потому что, в принципе, накопительная пенсионная политика проваливается всюду, где у людей нет денег», - объяснил он.
В понедельник, 1 февраля, правительство России разработало законодательные инициативы по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Такое распоряжение кабмин получил еще в январе от президента России Владимира Путина. Социальные выплаты для работающих пенсионеров не индексируют с 1 января 2016 года. Причиной этого стала необходимость уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.
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