«Денег больше, чем надо!» Зюганов рассказал, что мешает индексировать пенсии

Лидер КПРФ также назвал НСН размер пенсии, на который, по его мнению, можно прожить в России.

Правительство ищет источники финансирования для индексации выплат работающим пенсионерам. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что «ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого нет». Матвиенко подчеркнула, что вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН рассказал, где взять деньги на индексацию пенсий.

«Золотовалютные резервы у нас огромные – почти 600 миллиардов долларов. У нас 13 триллионов рублей в фонде Национального благосостояния. Если взять последние пять лет, то доходная часть государства выросла на 10%. А вот доходы олигархии и подобных выросли на 53%. А граждане потеряли от 12 до 15%. Нигде нет такой несправедливой системы! У нас девять тысяч рудников. Но никто не работает на продажу из страны. Их захапали 15 кланов и высасывают всё из земли. Они не хотят нефть перерабатывать и газом снабжать. Ещё раз скажу, что денег у нас больше, чем надо. Нет политической воли и желания пойти навстречу гражданам. А граждане нищают седьмой год подряд, что крайне опасно в социальном плане», - пояснил Геннадий Зюганов.

Кроме того, в беседе с НСН лидер КПРФ назвал уровень пенсий, который, по его мнению, должен быть у россиян.

«Чтобы человеку выжить при нынешних ценах, коммуналке, квартплате и ценах на лекарства, надо иметь пенсию в 25 тысяч рублей – минимум. Надо удваивать минимальную пенсию. И зарплата должна быть более или менее приличной. И это не проблема – у нас богатейшая страна мира, но её богатства на граждан не работают. Это легко решается. На референдум надо вынести вопрос о том, что недра должны принадлежать гражданам, а не кучке приспособленцев», - резюмировал Зюганов.

Сервис по автоматическому назначению пенсий появится в России до конца года

Между тем, ранее стало известно, что большинство россиян хотят получать в дополнение к государственной пенсии корпоративные выплаты от работодателей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на опрос, проведенный сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Дополнительную пенсию от работодателя хотели бы получать 84% респондентов, причем в феврале прошлого года доля желающих составляла 78%. Более трети опрошенных назвали сумму не менее 30 тысяч рублей в месяц.

Люди в возрасте от 36 до 55 лет наиболее заинтересованы в корпоративных выплатах: за это высказались 85%. Примерно столько же опрошенных (81%) среди молодежи 18-25 лет также хотели бы иметь подобные доплаты.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Валентина МатвиенкоГеннадий ЗюгановПенсии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры