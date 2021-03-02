«Денег больше, чем надо!» Зюганов рассказал, что мешает индексировать пенсии
Лидер КПРФ также назвал НСН размер пенсии, на который, по его мнению, можно прожить в России.
Правительство ищет источники финансирования для индексации выплат работающим пенсионерам. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что «ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого нет». Матвиенко подчеркнула, что вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН рассказал, где взять деньги на индексацию пенсий.
«Золотовалютные резервы у нас огромные – почти 600 миллиардов долларов. У нас 13 триллионов рублей в фонде Национального благосостояния. Если взять последние пять лет, то доходная часть государства выросла на 10%. А вот доходы олигархии и подобных выросли на 53%. А граждане потеряли от 12 до 15%. Нигде нет такой несправедливой системы! У нас девять тысяч рудников. Но никто не работает на продажу из страны. Их захапали 15 кланов и высасывают всё из земли. Они не хотят нефть перерабатывать и газом снабжать. Ещё раз скажу, что денег у нас больше, чем надо. Нет политической воли и желания пойти навстречу гражданам. А граждане нищают седьмой год подряд, что крайне опасно в социальном плане», - пояснил Геннадий Зюганов.
Кроме того, в беседе с НСН лидер КПРФ назвал уровень пенсий, который, по его мнению, должен быть у россиян.
«Чтобы человеку выжить при нынешних ценах, коммуналке, квартплате и ценах на лекарства, надо иметь пенсию в 25 тысяч рублей – минимум. Надо удваивать минимальную пенсию. И зарплата должна быть более или менее приличной. И это не проблема – у нас богатейшая страна мира, но её богатства на граждан не работают. Это легко решается. На референдум надо вынести вопрос о том, что недра должны принадлежать гражданам, а не кучке приспособленцев», - резюмировал Зюганов.
Между тем, ранее стало известно, что большинство россиян хотят получать в дополнение к государственной пенсии корпоративные выплаты от работодателей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на опрос, проведенный сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.
Дополнительную пенсию от работодателя хотели бы получать 84% респондентов, причем в феврале прошлого года доля желающих составляла 78%. Более трети опрошенных назвали сумму не менее 30 тысяч рублей в месяц.
Люди в возрасте от 36 до 55 лет наиболее заинтересованы в корпоративных выплатах: за это высказались 85%. Примерно столько же опрошенных (81%) среди молодежи 18-25 лет также хотели бы иметь подобные доплаты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 565 / сут.
Умерли
86 896+441 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+14 966 / сут.
- Президент Армении вновь отказался увольнять главу Генштаба
- С космодрома Байконур украли секретную российскую электронику
- Миронов заявил, что коррупцию необходимо приравнять к госизмене
- СМИ: Cанкции США против РФ из-за Навального будут сопоставимы с мерами ЕС
- Песков заявил, что Россия не планирует выходить из Совета Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru