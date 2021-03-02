«Денег больше, чем надо!» Зюганов рассказал, что мешает индексировать пенсии

Правительство ищет источники финансирования для индексации выплат работающим пенсионерам. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что «ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого нет». Матвиенко подчеркнула, что вопрос может быть решен уже в новом бюджетном цикле.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН рассказал, где взять деньги на индексацию пенсий.

«Золотовалютные резервы у нас огромные – почти 600 миллиардов долларов. У нас 13 триллионов рублей в фонде Национального благосостояния. Если взять последние пять лет, то доходная часть государства выросла на 10%. А вот доходы олигархии и подобных выросли на 53%. А граждане потеряли от 12 до 15%. Нигде нет такой несправедливой системы! У нас девять тысяч рудников. Но никто не работает на продажу из страны. Их захапали 15 кланов и высасывают всё из земли. Они не хотят нефть перерабатывать и газом снабжать. Ещё раз скажу, что денег у нас больше, чем надо. Нет политической воли и желания пойти навстречу гражданам. А граждане нищают седьмой год подряд, что крайне опасно в социальном плане», - пояснил Геннадий Зюганов.

Кроме того, в беседе с НСН лидер КПРФ назвал уровень пенсий, который, по его мнению, должен быть у россиян.

«Чтобы человеку выжить при нынешних ценах, коммуналке, квартплате и ценах на лекарства, надо иметь пенсию в 25 тысяч рублей – минимум. Надо удваивать минимальную пенсию. И зарплата должна быть более или менее приличной. И это не проблема – у нас богатейшая страна мира, но её богатства на граждан не работают. Это легко решается. На референдум надо вынести вопрос о том, что недра должны принадлежать гражданам, а не кучке приспособленцев», - резюмировал Зюганов.