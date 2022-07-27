«Напряженно ждут осени»: Как фитнес клубы выживают под санкциями

Пережив пандемию и сокращение спроса на свои услуги на фоне нее, владельцы фитнес клубов столкнулись с новой проблемой – антироссийскими санкциями, которые также привели к изменениям в отрасли.

По оценкам представителей фитнес-индустрии в 2020 и 2021 годах рынок фитнеса в России сократился на 40%. При этом в прошлом году в стране закрылись около 20% клубов, а в текущем упал спрос на абонементы. В связи с этим редакция НСН решила узнать, как фитнес-индустрия справляется с санкциями.

ФИТНЕС ПОД САНКЦИЯМИ

Президент национального фитнес-сообщества, генеральный директор Fit Him Company Елена Силина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердила, что фитнес-индустрия действительно пострадала на фоне санкций.