«Напряженно ждут осени»: Как фитнес клубы выживают под санкциями

Основатель сети World Gym в России Ольга Киселева и гендиректор Fit Him Company Елена Силина в эфире НСН сообщили, что на фоне санкций расходы фитнес клубов увеличились до 20%, а их посещаемость сократилась. 


Пережив пандемию и сокращение спроса на свои услуги на фоне нее, владельцы фитнес клубов столкнулись с новой проблемой – антироссийскими санкциями, которые также привели к изменениям в отрасли.

По оценкам представителей фитнес-индустрии в 2020 и 2021 годах рынок фитнеса в России сократился на 40%. При этом в прошлом году в стране закрылись около 20% клубов, а в текущем упал спрос на абонементы. В связи с этим редакция НСН решила узнать, как фитнес-индустрия справляется с санкциями.

ФИТНЕС ПОД САНКЦИЯМИ

Президент национального фитнес-сообщества, генеральный директор Fit Him Company Елена Силина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердила, что фитнес-индустрия действительно пострадала на фоне санкций.

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«В 2022 году за год к 2021 выручка фитнес-индустрии приросла на 3%. Это смешной, но позитивный показатель, так как в период пандемии в 2020 году мы потеряли около 65 миллиардов рублей. Но после 24 февраля 2022 года пользователи фитнес клубов пострадали достаточно серьезно, в том числе из-за ухода иностранных компаний, потому что это большое количество рабочих мест. Они часто занимались в фитнес клубах корпоративно. Плюс была серьезная волатильность рубля, серьезный скачек доллара. Сейчас из-за удлинения логистических цепочек для содержания фитнес объектов требуется гораздо больше денег, чем в допандемийное время. В среднем порядка 20% у каждого фитнес клуба в России уходит на расходы. Все зависит от функциональности и масштаба клуба. Мы только вздохнули после пандемии, а тут санкции. В среднем отрасль упала на 10%. Мы недотягиваем до докризисных показателей примерно на 50-55%. Только около 20% от всего российского рынка достигли допандемийных показателей и немного перешли их. Это 7 тысяч 800 фитнес клубов. В основном это крупные сети», - подчеркнула она.

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Однако президент ассоциации операторов фитнес-индустрии России, глава и основатель сети клубов World Gym в РФ Ольга Киселева в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщила, что за 2022 год отрасль все-таки смогла достичь допандемийных показателей.

«В 2022 году мы видим обратную динамику. Если до февраля клубы восстанавливались, в феврале ситуация замерла, но март-апрель – стандартно высокие месяцы для индустрии, а май-июнь – стандартно низкие. То, что летом посещение фитнес клубов сокращается – это стандартные сезонные показатели. Люди разъезжаются. Именно поэтому объемы продаж среднестатистического клуба с мая по середину августа существенно ниже, чем в феврале или ноябре. Но в 2022 году мы вышли на показатели 2019. Это впервые за 2020 и 2021. Расходы клубов увеличились, и соответственно маржинальность проектов существенно упала, поэтому часть проектов ушла с рынка. По статистике операторов фитнес-индустрии РФ, в 2021 году с рынка ушли не более 15% компаний. В основном это no name – то есть одиночные клубы, и небольшие студии», - отметила она.

В то же время, по ее словам, к осени следует ожидать падения спроса на услуги фитнес клубов.

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«В среднем сейчас выручка фитнес клубов практически не падает. Сетевые проекты держат показатели 2019 года. Что касается одиночных проектов, то хуже всего приходится эконом сегменту. Премиальный и средний плюс сегменты удерживают статистику по объему валовой выручки аналогично 2019 году. По поводу прогнозов на осень, я полагают то, что мы более-менее хорошо прожили конец весны и лето – это не значит, что сентябрь и октябрь будут такими же позитивными. Потому что мы видим падение платежеспособного спроса. Понятно, что у клиента сейчас фитнес не в пятерке приоритетов. То есть деньги из потребительской корзины он не будет тратить в первую очередь на фитнес. Люди теряют работу, и получится, что в сентябре или октябре им придется выбирать, что очень сильно отразится на выручке фитнес клубов. Мы с напряжением ждем осени», - подчеркнула Киселева.

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При этом Силина отметила, что в некоторых регионах России выручка фитнес клубов растет даже на фоне санкций.

«Выручка фитнес клубов в Москве наоборот увеличивается. Премиальный класс чувствует себя вполне нормально. Но какой премиальный класс? Есть люкс, премиальный сегмент, бизнес класс и эконом. Если говорить о люксе, то наблюдается перемещение в связи с тем, что у пользователей недостаточно средств, и клиентам приходится переходить из более дорогих клубов в более выгодные по стоимости. Но вообще в России еще нет серьезной градации, и мы не имеем системы классификации фитнес клубов. Например, фитнес клуб, называющий себя премиальным в Екатеринбурге, далеко не премиальный в соответствии с московскими. Но, конечно, сегодня сложнее всего выживать одиночкам. Потому что в сетях идет перераспределение доходной части», - заметила генеральный директор Fit Him Company.

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ЦЕНЫ (НЕ)КУСАЮТСЯ

Основатель сети World Gym в России также заметила, что в этом году услуги фитнес клубов могут подорожать до 10%.

«С одной стороны понятно, что себестоимость обслуживания клиента растет, потому что растут цены на все. По крайней мере это происходило в марте-апреле, и ситуация не сильно изменилась, а объем операционных расходов фитнес-отрасли за все это время вырос на 15-20%. Соответственно цена не расти не может, иначе фитнес клуб будет работать в минус. С другой стороны точечные скидки и акции будут, так как это стандартная модель работы фитнес-индустрии, но базовая цена на абонементы будет подрастать. Конечно не на 15-20%, как расходы, но на 7-10% может», - добавила она.

При этом, по словам президента национального фитнес-сообщества Елены Силиной, фитнес клубы не будут поднимать цены на абонементы.

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«Даже при увеличении расходной части мы заботимся о доступности фитнес услуг. В принципе вся отрасль держит цены в прежнем состоянии и сохранила их на февральском уровне, ну, может быть, плюс-минус 5-7%. В этом наше побуждение к тому, чтобы больше людей занимались физической культурой и спортом», - добавила она.

ОБОРУДОВАНИЕ УШЛО В ОТПУСК

Киселева рассказала, что на фоне санкций есть серьезные проблемы с закупкой и обслуживанием тренажеров.

«На складах запчастей для оборудования было не очень много. Оно в основном американское или европейское. Российского оборудования не больше 15% - это в основном силовые тренажеры. Кардиотренажеры Россия не делает совсем. Логистические цепочки изменились, возникли очень серьезные проблемы с оплатой. Поэтому, конечно, часть оборудования стоит с табличкой "Я устал. Мне пора отдохнуть". Особенно это касается беговых дорожек», - отметила президент ассоциации операторов фитнес-индустрии России.

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В свою очередь Силина перечислила виды тренажеров, поставки и обслуживание которых в России пострадали из-за санкций.

«Из-за нарушения логистических цепочек обеспечение фитнес клубов будет под сомнением, так как ряд итальянских и американских спортивных компаний, обеспечивающих их оборудованием и оказывающих сервисное обслуживание, сегодня свернули свою деятельность на территории России на фоне санкций. Эти тренажеры - кардио дорожки, степперы, силовое оборудование, мульти станции, функциональное оборудование для проработки отдельно каждой группы мышц, оборудование для студии групповых программ: роллы, мячи и так далее», - добавила генеральный директор Fit Him Company.

При этом, по ее словам, ряд российских компаний пытается по-новому выстраивать логистические цепочки.

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«Они привозят товар, например, из Китая. В принципе вообще восточный рынок сейчас активно начал развиваться с точки зрения поставки оборудования. Естественно, его стоимость в связи с увеличением логистических цепочек выросла. И у тех компаний, которые находят пути, расходы и расценки сильно увеличиваются. Но отрасль поддерживают, и многие сегодня заточены на развитие производства », - подчеркнула Силина.

Ранее фитнес-директор X-Fit в России Ирина Троска в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердила, что в стране начались проблемы с импортозамещением и логистикой в фитнес-индустрии.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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