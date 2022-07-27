«Напряженно ждут осени»: Как фитнес клубы выживают под санкциями
Основатель сети World Gym в России Ольга Киселева и гендиректор Fit Him Company Елена Силина в эфире НСН сообщили, что на фоне санкций расходы фитнес клубов увеличились до 20%, а их посещаемость сократилась.
Пережив пандемию и сокращение спроса на свои услуги на фоне нее, владельцы фитнес клубов столкнулись с новой проблемой – антироссийскими санкциями, которые также привели к изменениям в отрасли.
По оценкам представителей фитнес-индустрии в 2020 и 2021 годах рынок фитнеса в России сократился на 40%. При этом в прошлом году в стране закрылись около 20% клубов, а в текущем упал спрос на абонементы. В связи с этим редакция НСН решила узнать, как фитнес-индустрия справляется с санкциями.
ФИТНЕС ПОД САНКЦИЯМИ
Президент национального фитнес-сообщества, генеральный директор Fit Him Company Елена Силина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердила, что фитнес-индустрия действительно пострадала на фоне санкций.
«В 2022 году за год к 2021 выручка фитнес-индустрии приросла на 3%. Это смешной, но позитивный показатель, так как в период пандемии в 2020 году мы потеряли около 65 миллиардов рублей. Но после 24 февраля 2022 года пользователи фитнес клубов пострадали достаточно серьезно, в том числе из-за ухода иностранных компаний, потому что это большое количество рабочих мест. Они часто занимались в фитнес клубах корпоративно. Плюс была серьезная волатильность рубля, серьезный скачек доллара. Сейчас из-за удлинения логистических цепочек для содержания фитнес объектов требуется гораздо больше денег, чем в допандемийное время. В среднем порядка 20% у каждого фитнес клуба в России уходит на расходы. Все зависит от функциональности и масштаба клуба. Мы только вздохнули после пандемии, а тут санкции. В среднем отрасль упала на 10%. Мы недотягиваем до докризисных показателей примерно на 50-55%. Только около 20% от всего российского рынка достигли допандемийных показателей и немного перешли их. Это 7 тысяч 800 фитнес клубов. В основном это крупные сети», - подчеркнула она.
Однако президент ассоциации операторов фитнес-индустрии России, глава и основатель сети клубов World Gym в РФ Ольга Киселева в беседе с «Радиоточкой НСН» сообщила, что за 2022 год отрасль все-таки смогла достичь допандемийных показателей.
«В 2022 году мы видим обратную динамику. Если до февраля клубы восстанавливались, в феврале ситуация замерла, но март-апрель – стандартно высокие месяцы для индустрии, а май-июнь – стандартно низкие. То, что летом посещение фитнес клубов сокращается – это стандартные сезонные показатели. Люди разъезжаются. Именно поэтому объемы продаж среднестатистического клуба с мая по середину августа существенно ниже, чем в феврале или ноябре. Но в 2022 году мы вышли на показатели 2019. Это впервые за 2020 и 2021. Расходы клубов увеличились, и соответственно маржинальность проектов существенно упала, поэтому часть проектов ушла с рынка. По статистике операторов фитнес-индустрии РФ, в 2021 году с рынка ушли не более 15% компаний. В основном это no name – то есть одиночные клубы, и небольшие студии», - отметила она.
В то же время, по ее словам, к осени следует ожидать падения спроса на услуги фитнес клубов.
«В среднем сейчас выручка фитнес клубов практически не падает. Сетевые проекты держат показатели 2019 года. Что касается одиночных проектов, то хуже всего приходится эконом сегменту. Премиальный и средний плюс сегменты удерживают статистику по объему валовой выручки аналогично 2019 году. По поводу прогнозов на осень, я полагают то, что мы более-менее хорошо прожили конец весны и лето – это не значит, что сентябрь и октябрь будут такими же позитивными. Потому что мы видим падение платежеспособного спроса. Понятно, что у клиента сейчас фитнес не в пятерке приоритетов. То есть деньги из потребительской корзины он не будет тратить в первую очередь на фитнес. Люди теряют работу, и получится, что в сентябре или октябре им придется выбирать, что очень сильно отразится на выручке фитнес клубов. Мы с напряжением ждем осени», - подчеркнула Киселева.
При этом Силина отметила, что в некоторых регионах России выручка фитнес клубов растет даже на фоне санкций.
«Выручка фитнес клубов в Москве наоборот увеличивается. Премиальный класс чувствует себя вполне нормально. Но какой премиальный класс? Есть люкс, премиальный сегмент, бизнес класс и эконом. Если говорить о люксе, то наблюдается перемещение в связи с тем, что у пользователей недостаточно средств, и клиентам приходится переходить из более дорогих клубов в более выгодные по стоимости. Но вообще в России еще нет серьезной градации, и мы не имеем системы классификации фитнес клубов. Например, фитнес клуб, называющий себя премиальным в Екатеринбурге, далеко не премиальный в соответствии с московскими. Но, конечно, сегодня сложнее всего выживать одиночкам. Потому что в сетях идет перераспределение доходной части», - заметила генеральный директор Fit Him Company.
ЦЕНЫ (НЕ)КУСАЮТСЯ
Основатель сети World Gym в России также заметила, что в этом году услуги фитнес клубов могут подорожать до 10%.
«С одной стороны понятно, что себестоимость обслуживания клиента растет, потому что растут цены на все. По крайней мере это происходило в марте-апреле, и ситуация не сильно изменилась, а объем операционных расходов фитнес-отрасли за все это время вырос на 15-20%. Соответственно цена не расти не может, иначе фитнес клуб будет работать в минус. С другой стороны точечные скидки и акции будут, так как это стандартная модель работы фитнес-индустрии, но базовая цена на абонементы будет подрастать. Конечно не на 15-20%, как расходы, но на 7-10% может», - добавила она.
При этом, по словам президента национального фитнес-сообщества Елены Силиной, фитнес клубы не будут поднимать цены на абонементы.
«Даже при увеличении расходной части мы заботимся о доступности фитнес услуг. В принципе вся отрасль держит цены в прежнем состоянии и сохранила их на февральском уровне, ну, может быть, плюс-минус 5-7%. В этом наше побуждение к тому, чтобы больше людей занимались физической культурой и спортом», - добавила она.
ОБОРУДОВАНИЕ УШЛО В ОТПУСК
Киселева рассказала, что на фоне санкций есть серьезные проблемы с закупкой и обслуживанием тренажеров.
«На складах запчастей для оборудования было не очень много. Оно в основном американское или европейское. Российского оборудования не больше 15% - это в основном силовые тренажеры. Кардиотренажеры Россия не делает совсем. Логистические цепочки изменились, возникли очень серьезные проблемы с оплатой. Поэтому, конечно, часть оборудования стоит с табличкой "Я устал. Мне пора отдохнуть". Особенно это касается беговых дорожек», - отметила президент ассоциации операторов фитнес-индустрии России.
В свою очередь Силина перечислила виды тренажеров, поставки и обслуживание которых в России пострадали из-за санкций.
«Из-за нарушения логистических цепочек обеспечение фитнес клубов будет под сомнением, так как ряд итальянских и американских спортивных компаний, обеспечивающих их оборудованием и оказывающих сервисное обслуживание, сегодня свернули свою деятельность на территории России на фоне санкций. Эти тренажеры - кардио дорожки, степперы, силовое оборудование, мульти станции, функциональное оборудование для проработки отдельно каждой группы мышц, оборудование для студии групповых программ: роллы, мячи и так далее», - добавила генеральный директор Fit Him Company.
При этом, по ее словам, ряд российских компаний пытается по-новому выстраивать логистические цепочки.
«Они привозят товар, например, из Китая. В принципе вообще восточный рынок сейчас активно начал развиваться с точки зрения поставки оборудования. Естественно, его стоимость в связи с увеличением логистических цепочек выросла. И у тех компаний, которые находят пути, расходы и расценки сильно увеличиваются. Но отрасль поддерживают, и многие сегодня заточены на развитие производства », - подчеркнула Силина.
Ранее фитнес-директор X-Fit в России Ирина Троска в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердила, что в стране начались проблемы с импортозамещением и логистикой в фитнес-индустрии.
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