Красота стоит денег: Как санкции изменили российский beauty-бизнес

Она отметила, что с сырьем для косметических процедур дело обстоит немного легче. Так, поставщики смогли наладить часть таких поставок, однако продолжают искать более дешевые материалы или аналоги из дружественных стран.

«Поставщики смогли наладить поставки, сейчас уже можно работать на тех материалах, на которых привыкли работать салоны. При этом ищут другие, более дешевые материалы, чтобы повышать рентабельность бизнеса», - указала Панина.

В свою очередь исполнительный директор российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА), Александра Скоробогатова в беседе с «Радиоточкой НСН» подтвердила сильную зависимость отрасли от импорта и серьезные проблемы с поставками сырья. При этом она отметила, что косметические аналоги поставщики ищут именно в странах Азии.