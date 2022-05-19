Красота стоит денег: Как санкции изменили российский beauty-бизнес
Владельцы салонов красоты в эфире НСН рассказали, чем заменяют импортное сырье для процедур и на сколько были вынуждены поднять цены.
Уход производителей косметического сырья с российского рынка сильно ударил по beauty-бизнесу. Владельцы салонов красоты вынуждены повышать цены на свои услуги и предлагать клиентам процедуры с компонентами отечественного производства. При этом из-за санкций осложнилась логистика, и поставлять некоторое оборудование в Россию стало невозможно. Однако участники рынка уверяют: на процедуры красоты россиянки ходить не перестали.
Представители отрасли рассказали НСН, как обстоят дела у beauty-бизнеса в условиях санкций и почти полного отсутствия импортного сырья.
НЕТ ПОСТАВОК – НЕТ И ИНЪЕКЦИЙ
Омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты по Московской области, основательница сети клубов красоты Slim & Go Зоя Панина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что салоны красоты чрезвычайно сильно зависят от импортных материалов. По ее словам, поставки оборудования для косметических процедур из Европы на сегодняшний день полностью нарушены.
«Наша индустрия очень зависит от импортных материалов. Особенно те салоны, которые предоставляют парикмахерские услуги и инъекционные. Есть аппараты, для которых нужны постоянные расходники. Они предоставлялись из Европы, Америки, Кореи, Израиля, Китая, Японии. Логистика из Европы, например, оборудования, сейчас полностью нарушена», - сказала Панина.
Она отметила, что с сырьем для косметических процедур дело обстоит немного легче. Так, поставщики смогли наладить часть таких поставок, однако продолжают искать более дешевые материалы или аналоги из дружественных стран.
«Поставщики смогли наладить поставки, сейчас уже можно работать на тех материалах, на которых привыкли работать салоны. При этом ищут другие, более дешевые материалы, чтобы повышать рентабельность бизнеса», - указала Панина.
В свою очередь исполнительный директор российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА), Александра Скоробогатова в беседе с «Радиоточкой НСН» подтвердила сильную зависимость отрасли от импорта и серьезные проблемы с поставками сырья. При этом она отметила, что косметические аналоги поставщики ищут именно в странах Азии.
«Ввозили очень много компонентов. Практически 90% сырья у нас импортное. Сейчас есть сложности с поставками сырья и его наличием, потому что часть компаний не может поставлять из Европы и США компоненты в Россию. Их поставляют окружными путями через Азию, Турцию и ряд других стран. Это удорожает и удлиняет путь. Пытаются искать аналоги сырья в азиатских странах, но не все сразу получается. Также много усилий тратится на переработку рецептур, для того, чтобы была возможность работать на новом сырье», - сказала Скоробогатова.
ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ, НО КЛИЕНТЫ ОСТАЛИСЬ
Из-за введенных санкций и непростой социально-экономической ситуации россияне стали больше экономить, в том числе и на косметологических процедурах. На этом фоне Зоя Панина рассказала, что на сегодняшний день, в частности по салонам Москвы и области, наблюдается спад посещаемости. Однако, по ее словам, его вовсе нельзя назвать критичным.
«По салонам Москвы и Московской области идет спад посещаемости от 5% до 15%. Случилось это из-за отключения таргетированной рекламы в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией). Многие клиенты эмигрировали, а есть те, кто просто стал экономить на услугах. Но в наших студиях была клиентская база и наработанные клиенты. Мы также перестроили маркетинговую стратегию за две недели, благодаря чему получается привлекать новых клиентов. Некоторые до сих пор не могут перестроиться и переживают сложные времена. Но есть коллеги, которые быстро начали перестраивать свои бизнес модели и способы привлечения клиентов», - сказала Панина.
При этом она рассказала, что салонам красоты премиум-сегмента сейчас приходится сложнее всего. Так, по словам Паниной, цены на высококачественные beauty-услуги подскочили до 30%.
«Премиум-сегменту посложнее, так как многие их клиенты эмигрировали. Премиум-материалы и цены на такие услуги выросли до 30%. При этом персонал не сокращается, так как модель beauty-бизнеса построена на услугах, которые оказывают мастера», - подчеркнула основательница Slim & Go.
Со своей стороны, владелица федеральной сети фейслифтинга Idol Face и центра красоты и здоровья премиум-класса «Ланжель» Евгения Конычева подтвердила НСН, что на высококачественные beauty-услуги цены ощутимо выросли.
«Порядка 20% выросли цены на услуги красоты. И если вырастает себестоимость, невозможно не повышать цену. Иначе рентабельность будет снижаться и бизнес пойдет в убыток. Цель любого бизнеса – это получение прибыли. После 24 февраля было поднятие цен со всех сторон. Но точные расчеты, насколько нужно поднять цены, позволяют поднять их не с балды на 50%. Это не должно быть так, что если тюбик красителя вырос [в цене] в два раза, значит и окрашивание вырастет в два раза. Это действует по-другому», - рассказала Конычева.
Также она отметила, что спад потребительского спроса после начала спецоперации на Украине был ожидаем. При этом, по словам Конычевой, если владельцы beauty-бизнеса будут проводить работу по привлечению клиентов, то посещаемость останется на приемлемом уровне.
«Что касается посещаемости салонов, то спад потребительского спроса мы ожидали и предвидели. Салон красоты начал делать все, чтобы привлечь клиентов к себе. По тому, как мы закрыли февраль и март видно, что показатели не упали. Но это только влияние наших усилий», - подчеркнула Конычева.
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ПОМОЩЬ
Крупнейшие игроки бьюти-рынка, в частности L'Oreal, Estee Lauder и Sephora приостановили свою работу в России. Некоторые компании и вовсе объявили о своем уходе. В связи с этим Зоя Панина допустила заполнение освободившейся ниши российскими брендами, однако отметила, что сделать это будет крайне сложно.
«Заполнить освободившиеся ниши российской продукцией можно, но точно не быстро, и дорого. Необходимо с нуля создавать промышленность, так как в России вся индустрия привыкла работать на импортном оборудовании, сырье, материалах. Это сложно будет менять. Придется создавать спрос на наши материалы и оборудование. Хотя, конечно, это было бы замечательно! Вероятно, данная ситуация повлияет на рост собственного производства. Для этого важна финансовая поддержка государства», - сказала она.
В свою очередь Александра Скоробогатова выразила мнение, что освободившуюся нишу в первую очередь займут крупные российские производители. Но, по ее словам, место найдется и для малого бизнеса.
«Российские производители выпускают всевозможный спектр продукции, от декоративной до уходовой. Вообще любая продукция выпускается российскими производителями. А освободившуюся нишу в первую очередь будут занимать крупные российские производители, какую-то долю будут получать и небольшие компании», - сказала исполнительный директор российской парфюмерно-косметической ассоциации.
Со своей стороны, Евгения Конычева добавила, что в России есть много достойных косметических брендов, чтобы удовлетворить запросы россиян после ухода иностранных компаний. Но она также согласилась с Зоей Паниной в том, что быстро наладить собственное косметологическое производство невозможно.
«Мы открыли глаза, и проявилось очень много российских брендов. Это как с одеждой: мы вообще не видели российских дизайнеров и все как зомби скупали Zara и H&M. А сейчас для каждого открылась куча брендов, которые давно существовали на рынке. Точно так же и в косметике. Очень много представлено российских брендов, которые можно покупать, начиная от красителей для волос и заканчивая инъекционными ботулотоксинами. Есть субсидии и крупные займы, которые выделяет правительство на то, чтобы усилить производственные мощности России. Но, безусловно, на это уйдут годы», - резюмировала владелица Idol Face и «Ланжель».
После начала спецоперации на Украине и введенных санкций власти России все больше говорят о налаживании собственного производства и импортозамещении. Это особенно актуально, ведь из России могут уйти все компании, которые поставляют высокотехнологичное оборудование салонам красоты. Аналитики отмечали, в таком случае угроза закрытия салонов красоты будет крайне велика.
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