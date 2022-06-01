Слухи и бёдра: К чему готовится beauty-сфера на фоне санкций

После введения санкций в СМИ появилась информация о том, что в сфере косметологии, пластической хирургии и стоматологии в России наблюдается дефицит материалов. Пугали пациентов и завышенные цены на процедуры, а также «маркетинговые» приемы ряда клиник, которые привлекали внимание клиентов, намекая на предстоящие проблемы с ассортиментом.

Представители отрасли в пресс-центре НСН рассказали, с какими проблемами действительно столкнулась отечественная индустрия красоты.

Так, главный врач клиники Smile Studio Луиза Автандилян успокоила своих клиентов, которые уже массово стали записываться на прием, боясь остаться без брекетов.

«Когда-то мы заказывали импланты из Германии, из Швейцарии, сейчас немного снизился именно поток всего этого, но некритично. На сегодняшний день я могу сказать, что в нашей клинике есть все виды имплантов, и их можно купить на российском рынке. Люди начали массово записывать на приемы, чтобы вдруг не закончились брекеты. Заказывать материалы не так сложно, есть поставщики», - подчеркнула стоматолог.