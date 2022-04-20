«Талант есть, а техники нет»: Почему отечественные дизайнеры не займут место иностранных
Аналитик Иван Федяков в эфире НСН предположил, что заменить ушедшие из РФ иностранные бренды одежды смогут турецкие или азиатские производители, но их товар будет продаваться на рынке.
Российские дизайнеры даже при большом желании и таланте не смогут заменить ушедшие из России иностранные компании, так как в стране нет ни техники, ни компонентов для производства одежды. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что российские дизайнеры займут нишу, освободившуюся после ухода из России зарубежных брендов. Федяков подтвердил, что в РФ остались талантливые дизайнеры, отметив при этом, что недостаток производства не позволит заменить иностранные бренды.
«Индустрия развита неплохо, но для того, чтобы продукт попал на полку, необходимо иметь промышленное производство как в Азии и Турции. Вслед за уходом больших производителей известных иностранных марок, я, к сожалению, не жду большого количества отечественных марок, которые займут их место. Я скорее ожидаю, что их место займут турецкие производители, продукция которых по качеству не уступает европейской, но для россиян она ноунейм. Либо дешевый сегмент займут поставщики из Азии, например, Бангладеш, который шил одежду для H&M, и это будет продаваться либо на рынках, либо в интернете. Поэтому, к сожалению, текущая ситуация не поможет российским дизайнерам», - объяснил он.
По его словам, в России нет оборудования, необходимого для массового производства одежды.
«Проблема в том, что таланта недостаточно. Для того, чтобы товар дошел до потребителя, необходимо иметь инфраструктуру для производства и продвижения продукции. А вот с этим у нас большая проблема. Инфраструктура отсутствует на корню: в должном объеме не производится качественное оборудование для легкой промышленности. Выпускается только минимальный объем самой сложной техники. Вся более-менее сложная техника импортировалась, обычно из Японии. Есть одна японская компания, которая производит это оборудование для всего мира. Если завтра Япония прекратит отгрузки в Россию, то в лучшем случае нам придется пользоваться техникой б/у, которая ввозится из третьих стран», - рассказал аналитик.
Он также добавил, что в РФ нет компонентов для производства одежды, а отечественные дизайнеры могут создавать только простые вещи.
«В России отсутствует индустрия компонентов для производства одежды. Дизайнер не должен и не может производить весь набор элементов, необходимых для изделия. Это не только ткани, но и пуговицы, нитки, молнии, другие аксессуары – это все в подавляющем большинстве тоже импортная продукция. К тому же для того, чтобы быть конкурентно способным хотя бы на внутреннем рынке, необходимо выпускать продукцию в огромных тиражах: тысячи – сотни тысяч экземпляров. В России есть доморощенные производители, которые в лучшем случае имеют три-пять, редко десять, машин, похожих на японские. Это средней руки ИП-шники, которые могут шить такие примитивные изделия, как шапочки, шарфы, варежки. Либо они подворовывают дизайн иностранных производителей и вышивают на своем оборудовании под своими марками. Но просто они настолько мелкие, что их не замечают правообладатели», - заключил Федяков.
Ранее международный стилист Александр Белов, комментируя ситуацию с брендом Chanel, в пресс-центре НСН заявил, что частные компании не могут вводить ограничения на ввоз товара в ту или иную страну.
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