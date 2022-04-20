«Талант есть, а техники нет»: Почему отечественные дизайнеры не займут место иностранных

Российские дизайнеры даже при большом желании и таланте не смогут заменить ушедшие из России иностранные компании, так как в стране нет ни техники, ни компонентов для производства одежды. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что российские дизайнеры займут нишу, освободившуюся после ухода из России зарубежных брендов. Федяков подтвердил, что в РФ остались талантливые дизайнеры, отметив при этом, что недостаток производства не позволит заменить иностранные бренды.