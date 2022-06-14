«Всех переживут»: Названы условия переделки торговых центров под склады
Директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в эфире НСН отметил, что нет общего решения, которое могло бы спасти торговые центры от ухода арендаторов на фоне санкций.
В большинстве торговых центров России на фоне санкций не ухудшается ситуация, но не исключено, что помещения некоторых из них перепрофилируют под склады. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
Ранее вице-президент торговых центров Crocus Group, включающей сеть ТРЦ Vegas и «Крокус Сити Молл», Эмин Агаларов сообщил, что из-за приостановки работы международных fashion-ретейлеров в России группа потеряла до 30% сборов и 30% трафика, так как эти арендаторы занимали ключевые локации. При этом Войцеховский рассказал, что в большинстве торговых центров России ситуация не изменилась.
«Как ситуация сложилась в апреле, так пока ничего и не поменялось. Торговые центры всех переживут. Однако, если по экономике, по отношению с банком, по технологическим возможностям здания это допустимо, то некоторые владельцы ТЦ смогут отдать помещения под склады. Это как одно из направлений», - отметил он.
Директор совета не исключил возможности перепрофилирования торговых центров под склады, хотя, по его словам, это может быть не везде востребованной мерой.
«Но это индивидуальные вопросы: где-то нужны логистические площади, где-то – все хорошо, в том числе со складами последней мили. Допустим, мы скажем: «Давайте выделим в торговых центрах площади в размере семи тысяч квадратных метров и будем их сдавать под склады». Окажется, что где-то они очень востребованы, где-то не востребованы вообще по разным обстоятельствам: по возможности подъезда, по подходу собственника к специфике аренды этих помещений. Поэтому нельзя говорить, что все торговые центры спасет одно решение. Такого никогда не бывает. Это не сетевой магазин, где все точки можно свести к нескольким группам по типам и построить для них наилучшую логику развития», - заключил Войцеховский.
Ранее директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Russia Мария Зимина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что на фоне санкций представители рынка коммерческой недвижимости вряд ли будут перепрофилировать свои помещения под склады, но, возможно, сделают из них коворкинги.
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