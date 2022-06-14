«Всех переживут»: Названы условия переделки торговых центров под склады

Ранее вице-президент торговых центров Crocus Group, включающей сеть ТРЦ Vegas и «Крокус Сити Молл», Эмин Агаларов сообщил, что из-за приостановки работы международных fashion-ретейлеров в России группа потеряла до 30% сборов и 30% трафика, так как эти арендаторы занимали ключевые локации. При этом Войцеховский рассказал, что в большинстве торговых центров России ситуация не изменилась.

«Как ситуация сложилась в апреле, так пока ничего и не поменялось. Торговые центры всех переживут. Однако, если по экономике, по отношению с банком, по технологическим возможностям здания это допустимо, то некоторые владельцы ТЦ смогут отдать помещения под склады. Это как одно из направлений», - отметил он.

Директор совета не исключил возможности перепрофилирования торговых центров под склады, хотя, по его словам, это может быть не везде востребованной мерой.