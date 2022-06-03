«Замена тунца, лосося и осьминогов»: Рестораторы правят меню после санкционного «пинка»

Из-за санкций и логистических трудностей российские рестораны лишаются главных ингредиентов, из-за скачков курса и нестабильной экономической ситуации – посетителей. Представители отрасли в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказали, как настраивают бизнес-процессы в новой реальности.

Так, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов отметил, что пострадали абсолютно все рестораны, которые ориентировались на зарубежные кухни и ингредиенты.

«Кроме российской кухни пострадали все. В первую очередь, проблема у ресторанов среднего и высокого ценового формата. У них много заграничных ингредиентов. Сказать, что пострадала больше Паназия, Япония или Италия, я не могу: пострадали все. Тот же самый чилийский лосось - цена взлетела до двух тысяч за килограмм, в два раза, что для ресторанов суши, для которых это является основным ингредиентом, достаточно болезненно. Этот товар практически у всех, единичные рестораны работают на российском лососе. Наша сеть ресторанов работает только на диком лососе, его обычно не достать, потому что наш дикий лосось уходит в Азию. Мы покупаем в итоге чилийский за бешеные деньги», - рассказал он.