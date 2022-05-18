«Обвал спроса и скорый снос ТЦ»: Как санкции отразились на российском fashion-ретейле
Аналитики в эфире НСН рассказали, займет ли российская модная индустрия нишу ушедших иностранных брендов и что делать бизнесу на фоне падения посещаемости ТЦ.
Из-за спецоперации на Украине многие иностранные fashion-бренды приостановили работу в России на неопределенный срок или совсем ушли с рынка. На этом фоне цены на российскую одежду и обувь начали расти, а потребительская активность россиян, напротив, резко снизилась из-за психологического давления. Таким образом российский отраслевой бизнес может столкнуться с масштабным падением спроса и прийти в упадок.
Рассказываем, как обстоят дела у российского fashion-ретейла в условиях санкций и сильного снижения посещаемости торговых центров.
НЕТ ИНОСТРАННЫХ БРЕНДОВ – НЕТ И СПРОСА НА СВОИ
Гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что уход иностранных fashion-брендов с российского рынка позволяет отечественным компаниям заполнить пустующую нишу. Однако, по его словам, этого может не случиться из-за продолжающегося падения спроса на одежду.
«Около трети зарубежных компаний либо полностью прекратили работу, либо частично. С одной стороны, это поддерживает те компании, которые остались на рынке и которые могут заместить ушедшие. Но, к сожалению, опережающими темпами падает спрос. То есть, несмотря на сокращение объемов предложений на 10-20%, спрос обваливается куда более высокими темпами. Статистика по апрелю, которую мы отслеживаем, демонстрирует нам, что снижение объемов продаж в отдельные недели доходило до 40% относительно периода прошлого года», - сказал Федяков.
По его словам, большой удар российскому fashion-ретейлу сейчас наносит именно нежелание россиян к совершению покупок на фоне психологических причин, связанных с происходящим в мире. При этом Федяков отметил, что многие жители России сейчас не покупают одежду в целях экономии в условиях кризиса.
«Большой удар наносит падение потребительской активности на фоне психологического давления. Все это приводит к тому, что люди начинают включать режим сбережения и экономии. Традиционно россияне именно одежду и обувь выбирают в качестве первой статьи экономии в условиях кризиса. Более 60% россиян отвечали в опросах именно таким образом. Это подтверждается нашими расчетами, связанными с показателями продаж. Категория одежды и обуви - одна из самых сильных с точки зрения падения объема продаж в апреле и в начале мая», - указал Федяков.
ИЗ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ В E-COMMERCE
Из-за прекращения работы иностранных fashion-брендов в России у торговых центров усугубились проблемы с потоком посетителей. Так, трафик торговых центров в Москве и Петербурге в мае упал ниже показателей ковидного 2021 года.
На этом фоне Иван Федяков заявил "Радиоточке НСН", что ТЦ полностью утратили свой потенциал и скоро их нужно будет сносить за ненадобностью. Также он выразил уверенность, что такими темпами весь российский fashion-ретейл в ближайшее время перейдет в электронную торговлю.
«Судьба торговых центров в моем понимании очень незавидная. Им необходимо радикально пересматривать свою стратегию, вплоть до назначения самих ТЦ. Их торговая функция уже давно не является ключевой. При этом платежеспособность арендаторов уже гораздо ниже, денег с них собрать так много не получится. Уже сейчас всерьез говорят о том, что ряд ТЦ имеет смысл сносить, потому что они уже потеряли свой потенциал и, скорее всего, не восстановят его. Для них сейчас очень непростая ситуация», - сказал Федяков.
Гендиректор Infoline подчеркнул, что если российские бренды будут активно заниматься торговлей своей продукции в интернете, то будут получать большой поток покупателей. По его словам, ценовой сегмент при таком способе покупки в большинстве случаев дешевле, что, в свою очередь, и будет привлекать покупателей.
«В e-commerce (электронная торговля – прим. НСН) цены ниже. Там можно будет в любом случае найти одежду в разы дешевле, чем в обычном магазине. В условиях, когда будут падать доходы населения – это будет ключевым фактором выбора потребителя. Подавляющее большинство россиян продолжат осваивать просторы интернета и покупать вещи, в том числе и в зарубежных интернет-магазинах», - резюмировал Федяков.
В России с начала спецоперации приостановили работу большинство известных европейских сетевых магазинов одежды: H&M, Mango, крупнейший фешен-ретейлер Inditex, в который входят бренды Massimo Dutti, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear и Oysho, а также японский Uniqlo. Однако, приостановка работы знаменитых брендов из сегмента массмаркета многих профессионалов модной индустрии в России не расстроила, а скорее приободрила.
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