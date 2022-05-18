«Обвал спроса и скорый снос ТЦ»: Как санкции отразились на российском fashion-ретейле

Рассказываем, как обстоят дела у российского fashion-ретейла в условиях санкций и сильного снижения посещаемости торговых центров.

НЕТ ИНОСТРАННЫХ БРЕНДОВ – НЕТ И СПРОСА НА СВОИ

Гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что уход иностранных fashion-брендов с российского рынка позволяет отечественным компаниям заполнить пустующую нишу. Однако, по его словам, этого может не случиться из-за продолжающегося падения спроса на одежду.

«Около трети зарубежных компаний либо полностью прекратили работу, либо частично. С одной стороны, это поддерживает те компании, которые остались на рынке и которые могут заместить ушедшие. Но, к сожалению, опережающими темпами падает спрос. То есть, несмотря на сокращение объемов предложений на 10-20%, спрос обваливается куда более высокими темпами. Статистика по апрелю, которую мы отслеживаем, демонстрирует нам, что снижение объемов продаж в отдельные недели доходило до 40% относительно периода прошлого года», - сказал Федяков.