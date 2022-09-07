В ООН призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС

По его словам, это должно обязать Москву вывести весь военный персонал и снаряжение за пределы данного периметра, а украинские силы — не заходить за его границы.

Как отметил Гутерриш, сотрудникам АЭС нужно предоставить возможность выполнять свои обязанности, на объекте также должна быть связь.

Напомним, станции нанесены повреждения из-за атак. Безопасность любой АЭС основывается на отсутствии нарушений ее физической целостности.

