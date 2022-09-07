В ООН призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС

Организация Объединенных Наций считает необходимым создание демилитаризованного периметра вокруг Запорожской атомной электростанции, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление генсека организации Антониу Гутерриша.

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС

По его словам, это должно обязать Москву вывести весь военный персонал и снаряжение за пределы данного периметра, а украинские силы — не заходить за его границы.

Как отметил Гутерриш, сотрудникам АЭС нужно предоставить возможность выполнять свои обязанности, на объекте также должна быть связь.

Напомним, станции нанесены повреждения из-за атак. Безопасность любой АЭС основывается на отсутствии нарушений ее физической целостности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаООНАЭС
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