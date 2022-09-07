Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) - очень ответственная организация, а её руководитель Рафаэль Гросси является очень профессиональным человеком, сообщает ТАСС.
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) глава государства отметил, что доверяет отчёту МАГАТЭ по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Также он добавил, что агентство находится под давлением западных стран.
«МАГАТЭ находится... под давлением тех стран, где они работают, в том числе США и европейских стран, и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории», — подчеркнул Путин.
Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС, в котором призвало прекратить обстрелы станции и её окрестностей для поддержания физической целостности объекта, сообщает RT.
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