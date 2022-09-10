Власти Запорожья заявили, что Украина намеренно не принимает электроэнергию с ЗАЭС
Украина в одностороннем порядке прекратила прием электроэнергии с Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.
По словам чиновника, электроэнергия подается на подконтрольные России территории Запорожской и Херсонской областей.
Рогов считает, что киевские власти пытаются специально создать проблемы для эксплуатации ЗАЭС, вывести ее из строя и добиться остановки электростанции. Как отметил чиновник, украинская сторона нацелена на то, «чтобы не шел переток и не снималось напряжение, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, изнашивалась турбина».
По словам Рогова, Запорожская АЭС продолжает работу на максимально низких мощностях, власти допускают, что станция может быть законсервирована путем холодной остановки.
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