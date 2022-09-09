Местные власти сообщили о провалившейся попытке десанта ВСУ высадиться в Энергодаре
Украинский десант в ночь на пятницу попытался высадиться в городе Энергодаре. Об этом рассказал глава администрации города Александр Волга.
«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя в направлении Каменки-Днепровской», — сообщил чиновник «Интерфаксу».
Удар украинских силовиков был успешно отражен, отмечает телеканал «360».
В свою очередь, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с ТАСС отметил, что десант ВСУ попытался высадиться в Энергодаре, чтобы захватить расположенную в городе Запорожскую АЭС. Также украинские силовики сделали попытку прорваться в Днепрорудное и в Васильевку.
Накануне ВСУ обстреляли Энергодар, город находился под плотным артиллерийским огнем, пишет «Свободная пресса».
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