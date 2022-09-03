Экс-депутат Рады предупредил Зеленского о риске военного переворота
Провал атаки украинских войск на Херсон и неудачная попытка захвата Запорожской АЭС угрожают президенту Украины Владимиру Зеленскому военным переворотом. Таким мнением поделился экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
Ранее ВСУ попытались начать наступление на Николаево-Криворожском направлении, однако попытки провалились. По данным Минобороны РФ, за двое суток на этом и других направлениях украинские войска потеряли 1700 человек. Кроме того, 1 сентября ВСУ попытались высадить десант близ ЗАЭС, однако российские силы пресекли эту провокацию.
«Все больше руководителей силовых структур, подразделения которых отправляют просто на убой, склоняются к мысли о замене некомпетентной <…> команды Зеленского! Все больше и больше в воздухе слышен запах переворота. Результат провала Херсонского наступления может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных», — написал Кива в своем Telegram-канале.
Экс-депутат также обратился к Зеленскому, заявив, что скоро того «будут рвать на куски».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru