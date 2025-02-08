На фоне болезни легких: Стала известна причина смерти Дэвида Линча

Дэвид Линч оказал значительное влияние на мировой кинематограф. Его работы были признаны новаторскими и противоречивыми. Режиссер считается культовым благодаря своим уникальным лентам «Твин Пикс», «Синий бархат» и «Малхолланд драйв». Его работы объединили в себе элементы ужасов, нуара и детективов. Линч стал признанным мастером создания сюрреалистичных и психологически напряженных историй, изменивших облик современного кино.

За свою карьеру американский кинематографист был несколько раз номинирован на «Оскар» за лучшую режиссуру. Ему пророчили главную кинонаграду за картины «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв». Но свой первый «Оскар» Линч получил только в 2019 году за выдающиеся заслуги в кинематографе. Он также был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля и «Золотого льва» Венецианского фестиваля.