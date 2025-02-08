На фоне болезни легких: Стала известна причина смерти Дэвида Линча

По данным СМИ, американский режиссер умер 15 января из-за остановки сердца. 

СМИ раскрыли причину смерти выдающегося американского режиссера Дэвида Линча. Он скончался в январе 2025 года. Коллеги и зрители вспоминают мастера как новатора, создававшего в своих картинах уникальную смесь ужаса и детектива.

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ОСТАНОВКА СЕРДЦА

Стало известно, что знаменитый американский режиссер Дэвид Линч скончался из-за остановки сердца.

«Причиной смерти Линча указана остановка сердца… предрасполагающим фактором была хроническая обструктивная болезнь легких», - сообщает издание TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти Линча.

Он умер 15 января. Ему было 78 лет. Изначально причина смерти режиссера не раскрывалась, но было известно, что Линч долгое время болел. В 2024 году он сообщил, что у него диагностировали эмфизему. Чаще всего она может быть вызвана курением. Эмфизема легких — это болезнь, при которой количество воздуха в легких повышается настолько, что нарушается их анатомия. В связи с этим альвеолы становятся больше, а их стенки постепенно разрушаются.

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Дэвид Линч оказал значительное влияние на мировой кинематограф. Его работы были признаны новаторскими и противоречивыми. Режиссер считается культовым благодаря своим уникальным лентам «Твин Пикс», «Синий бархат» и «Малхолланд драйв». Его работы объединили в себе элементы ужасов, нуара и детективов. Линч стал признанным мастером создания сюрреалистичных и психологически напряженных историй, изменивших облик современного кино.

За свою карьеру американский кинематографист был несколько раз номинирован на «Оскар» за лучшую режиссуру. Ему пророчили главную кинонаграду за картины «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв». Но свой первый «Оскар» Линч получил только в 2019 году за выдающиеся заслуги в кинематографе. Он также был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля и «Золотого льва» Венецианского фестиваля.

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Известно, что перед смертью режиссер работал над проектом для платформы «Netflix». Сообщалось, что Линч задумывал снять мини-сериал, однако так и не успел его завершить.

«Как и любой проект Дэвида Линча, задумка была полна рисков и загадок. Несмотря на это, мы были готовы к сотрудничеству с гением», - написал глава стримингового сервиса «Netflix» Тед Сарандос на своей странице в одной из соцсетей.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕГЕНДЕ

Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН назвал Дэвида Линча одним из ярчайших представителей интеллектуального кинематографа.

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«Давид Линч был одним из ярчайших представителей так называемого интеллектуального кинематографа — кинематографа для подготовленного зрителя. Он внес неоценимый вклад в киноискусство, в искусство развития персонажей и сюжета. Шерилин Фенн (актриса, сыгравшая героиню Одри Хорн в сериале "Твин Пикс" - прим. НСН), рассказывала мне, что у него была абсолютно неповторимая манера работы с актерами. Он не говорил актеру: "сделай то-то и то-то", а разговаривал с ними, рассказывал какие-то истории, и вдруг в голову приходило абсолютно кристальное понимание, что нужно делать в том или ином эпизоде. Конечно, очень печально, когда уходят такие люди, высоко отмеченные и Американской киноакадемией, и европейскими наградами, в том числе, на Каннском фестивале», - добавил он.

В свою очередь актриса театра «Современник» Дарья Фролова, озвучившая героиню Одри Хорн в культовом сериале Линча «Твин Пикс», поделилась с НСН, что испытывала радость от причастности к целой вселенной проекта.

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«Я с большим удовольствием согласилась поучаствовать в дубляже продолжения "Твин Пикса" и озвучить мою любимую героиню — Одри Хорн. Это все равно что стать частью большой истории. Да что там истории — целой вселенной. Запись продолжения "Твин Пикса" запомнилась ощущением радости от причастности к этому сериалу, от озвучивания своей любимой героини. Я не могу назвать себя фанатом творчества Дэвида Линча, хотя фильм "Шоссе в никуда" мне очень понравился. "Человек-слон" — потрясающая картина. Но, если бы меня пригласили сниматься к Линчу, я бы согласилась. Во-первых, это возможность поработать с легендой, во-вторых, мне нравятся режиссеры, которые знают, чего хотят от проекта, от актеров, видят картину в целом и обладают потрясающим чувством юмора», - сказала она.

Ранее российский режиссер Александр Сокуров назвал Дэвида Линча «путеводной звездой» российского кино, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Асатур Есаянц/РИА Новости
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