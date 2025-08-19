Кабмин направит 60 млрд рублей на оказание высокотехнологичной медпомощи

Глава кабмина отметил, что речь идет об оказании медпомощи с использованием передовых подходов и уникальных методов лечения, которые применяются в сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии, трансплантации органов, травматологии, ортопедии, офтальмологии и онкологии.

«На оказание такой помощи в федеральных клиниках будет дополнительно направлено более 60 млрд рублей. Всего в текущем году на эти цели предусмотрено 310 млрд рублей», - заключил он.

Ранее директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил «Радиоточке НСН», что появления отечественной вакцины от менингококковой инфекции не стоит ждать ранее 2027 года.

