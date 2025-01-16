Режиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Известный американский режиссер и сценарист Дэвид Линч скончался на 79-м году жизни, пишет Variety.
Линч стал культовой фигурой благодаря своим уникальным и многозначным работам в кино, таким как «Синий бархат», «Малхолланд драйв» и «Твин Пикс». Он был признанным мастером создания сюрреалистичных и психологически напряженных историй, которые изменили облик современного кино.
Линч оказал значительное влияние на мировое кино, его работы были признаны новаторскими и противоречивыми.
Обстоятельства его смерти не раскрываются, однако известно, что режиссер в последние годы страдал от проблем со здоровьем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru