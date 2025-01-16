Режиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет

Известный американский режиссер и сценарист Дэвид Линч скончался на 79-м году жизни, пишет Variety.

Линч стал культовой фигурой благодаря своим уникальным и многозначным работам в кино, таким как «Синий бархат», «Малхолланд драйв» и «Твин Пикс». Он был признанным мастером создания сюрреалистичных и психологически напряженных историй, которые изменили облик современного кино.