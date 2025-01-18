Перед смертью Дэвид Линч работал над сериалом для Netflix
Глава стримингового сервиса Netflix Тед Сарандос рассказал в своих соцсетях о том, что американский режиссер Дэвид Линч работал над сериалом Netflix, однако не успел его закончить до своей смерти.
По словам Сарандоса, Линч пришел к нему несколько лет назад с идее мини-сериала, и мы принялись за дело.
«Как и любой проект Дэвида Линча, задумка была полна рисков и загадок. Несмотря на это, мы были готовы к сотрудничеству с гением», — отметил Сарандос.
Однако многосерийный проект так и не воплотился в жизнь из-за начавшейся пандемии, а потом из-за болезни Линча.
«Линч был гениален, не боялся критики и был верен себе. Его не волновало, поймут ли его работу до конца. Он знал, что это невозможно и что это часть опыта. Его творчество было неординарным, визионерским, смелым и искусным. Мне никогда не понять, что именно он задумал для нас и чем мог оказаться его последний проект», — отметил Сарандос.
Ранее актриса театра «Современник» Дарья Фролова, подарившая голос героине Одри Хорн в культовом сериале кинорежиссера Дэвида Линча «Твин Пикс», рассказала НСН, что испытывала радость от причастности к целой вселенной проекта.
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