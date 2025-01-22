Наоми Уоттс вспомнила, как Дэвид Линч спас ее карьеру
Звезда «Малхолланд Драйв» Наоми Уоттс рассказала, как кинорежиссер Дэвид Линч спас ее актерскую карьеру в 2000-х годах.
По словам Уоттс, она не получала ролей около 10 лет, совсем отчаялась и подумывала отказаться от актерской карьеры. Однако все изменилось после прослушивания на роль в фильме «Малхолланд Драйв». Актриса вспоминает, что Линч просто «посмотрел ей в глаза» и задал несколько вопросов.
«Я бы не осталась в Голливуде, если бы не встретила Дэвида Линча», - призналась Уоттс.
В итоге актриса получила роль в «Малхолланд Драйв», а Линч стал для нее «настоящим наставником и другом». За роль в картине Уоттс номинировали на «Оскар».
Дэвид Линч скончался 16 января в возрасте 78 лет. Тогда актриса театра «Современник» Дарья Фролова, подарившая голос героине Одри Хорн в культовом сериале кинорежиссера Дэвида Линча «Твин Пикс», рассказала НСН, что испытывала радость от причастности к целой вселенной проекта.
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