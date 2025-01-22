Наоми Уоттс вспомнила, как Дэвид Линч спас ее карьеру

По словам Уоттс, она не получала ролей около 10 лет, совсем отчаялась и подумывала отказаться от актерской карьеры. Однако все изменилось после прослушивания на роль в фильме «Малхолланд Драйв». Актриса вспоминает, что Линч просто «посмотрел ей в глаза» и задал несколько вопросов.

«Я бы не осталась в Голливуде, если бы не встретила Дэвида Линча», - призналась Уоттс.

В итоге актриса получила роль в «Малхолланд Драйв», а Линч стал для нее «настоящим наставником и другом». За роль в картине Уоттс номинировали на «Оскар».

Дэвид Линч скончался 16 января в возрасте 78 лет. Тогда актриса театра «Современник» Дарья Фролова, подарившая голос героине Одри Хорн в культовом сериале кинорежиссера Дэвида Линча «Твин Пикс», рассказала НСН, что испытывала радость от причастности к целой вселенной проекта.

