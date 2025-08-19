«Действительно, если новый знакомый говорит о том, что у него есть домашний питомец, мы склонны доверять ему больше: он воспринимается нами как добрый, заботливый, ответственный и чуткий. Является ли гарантом счастливых отношений наличие у потенциального партнера питомца? Только на этот фактор ориентироваться не стоит. Важны общие ценности, взгляды на отношения и быт, темперамент и много другое», - отметила она.

По мнению Каталиной, в приложениях для знакомств люди чаще всего обращают внимание на фото с животными только потому, что это врезается в память.

«Говоря о том, почему в приложениях для знакомств популярны профили с фото, где есть питомец, можно связать это с тем, что такие фотографии просто более запоминающиеся. Они сразу цепляют взгляд — особенно, если домашний любимец милый и забавный. Пожалуй, это интересный способ привлечь внимание. Но всё-таки выбирать партнера, основываясь только на фото — сомнительная идея», - подытожила она.

Ранее Каталина в разговоре с НСН заявила, что совместные компьютерные игры могут помочь укрепить отношения парам, если эти люди умеют проигрывать.

