Психолог опровергла, что люди с питомцами более надежны в отношениях
Фотографию с любимым домашним животным можно использовать в соцсетях, как привлечение внимания, это всегда работает, однако выбирать партнера по наличию питомца не стоит, заявила НСН Екатерина Каталина.
Люди действительно склонны больше доверять тем, у кого есть домашний питомец, так как такой человек кажется более ответственным и заботливым, однако, конечно, наличие животного у партнёра не гарантирует крепких и гармоничных отношений с ним. Об этом НСН рассказала психолог Екатерина Каталина.
Две трети россиян считают людей с домашними животными более привлекательными, следует из данных сервиса Twinby и благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника». Так, 62% респондентов признались: если в профиле есть фото с животным, интерес к человеку увеличивается, а для 86% опрошенных вообще важно, как потенциальный партнёр обращается с питомцами. Каталина пояснила, как наличие животных влияет на отношение человеку.
«Действительно, если новый знакомый говорит о том, что у него есть домашний питомец, мы склонны доверять ему больше: он воспринимается нами как добрый, заботливый, ответственный и чуткий. Является ли гарантом счастливых отношений наличие у потенциального партнера питомца? Только на этот фактор ориентироваться не стоит. Важны общие ценности, взгляды на отношения и быт, темперамент и много другое», - отметила она.
По мнению Каталиной, в приложениях для знакомств люди чаще всего обращают внимание на фото с животными только потому, что это врезается в память.
«Говоря о том, почему в приложениях для знакомств популярны профили с фото, где есть питомец, можно связать это с тем, что такие фотографии просто более запоминающиеся. Они сразу цепляют взгляд — особенно, если домашний любимец милый и забавный. Пожалуй, это интересный способ привлечь внимание. Но всё-таки выбирать партнера, основываясь только на фото — сомнительная идея», - подытожила она.
Ранее Каталина в разговоре с НСН заявила, что совместные компьютерные игры могут помочь укрепить отношения парам, если эти люди умеют проигрывать.
