Страшно красивый абсурд: Как «Твин Пикс» Линча повлиял на судьбы людей
Дэвид Линч был одним из ярчайших представителей интеллектуального кинематографа, а его кинопроекты не оставили никого равнодушным. Как Линч перевернул привычный мир киноиндустрии - в материале НСН.
Культовый американский режиссер Дэвид Линч умер 16 января в возрасте 78 лет. Летом прошлого года Линчу диагностировали эмфизему легких, связанную с его многолетним пристрастием к курению.
Место и причина смерти Линча не уточняются, но как сообщили его родственники, он умер в «прекрасный день, когда солнце было ярким, а небо голубым».
Режиссер за время своей карьеры был номинирован на «Оскар» за сценарий и режиссуру картины «Человек-слон» в 1980-х годах и за режиссуру «Малхолланд Драйв» и «Синего бархата». Кроме того, в 2000 году он получил почетный «Оскар» за достижения всей жизни на церемонии вручения премии Governor Awards. Линчу также вручили «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах за фильм «Дикие сердцем» в 1990 году. В 2001 году он победил на Каннском фестивале в номинации «Лучший режиссер» с лентой «Малхолланд Драйв».
Среди других громких работ Линча следует отметить такие проекты, как «Дюна», «Твин Пикс», «Шоссе в никуда» и «Внутренняя империя».
УНИКАЛЬНЫЙ МИР И ГЕНИЙ
По всему миру скорбят люди, знавшие Линча, которым повезло поработать с ним на одной съемочной площадке, сторонние наблюдатели и поклонники его киношедевров. Режиссер и продюсер Стивен Спилберг подчеркнул, что работы Линча уже выдержали испытание временем, но миру будет не хватать такого уникального голоса.
«Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и «Человек-слон» определили его как уникального, проницательного мечтателя, который снимал фильмы, которые казались сделанными вручную», - сказал Спилберг журналисту издания Variety.
В свою очередь музыканты группы The Smashing Pumpkins, написавшие песню для фильма «Шоссе в никуда», назвали работу с Линчем сном из его фильмов.
«Работать с ним было как сон из одного из его фильмов, и я дорожу моментами, когда мне удалось поговорить с ним и услышать из первых уст его видение фильма», - отметил один из музыкантов.
К слову, не только великие режиссеры и музыканты, работавшие с Линчем, отдали честь мастеру. Режиссер «Гравити Фолз» Алекс Хирш заявил, что без Линча не было бы ни «Твин Пикса», ни «Секретных материалов», ни, очевидно, «Гравити Фолз».
«Но Линч гораздо больше, чем это. Он писал маленькие книжки о буддизме, составлял утренние сводки погоды и похищал случайно брошенных на обочине дороги кукол Вуди Вудпекера, называя их своими «друзьями», а потом бросил их, потому что у них была «темная энергия», - добавил режиссер.
Российские кинодеятели тоже не остались в стороне от кончины Линча. Так, режиссер Александр Сокуров назвал американского коллегу Дэвида Линча «путеводной звездой» российского кино.
«Что бы делало русское кино, не будь обожаемого в России Линча. Идол мосфильмовцев и московской киносреды. Путеводная звезда», — заявил Сокуров.
В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что Линч был одним из ярчайших представителей интеллектуального кинематографа.
«Дэвид Линч был одним из ярчайших представителей так называемого интеллектуального кинематографа - кинематографа для подготовленного зрителя. Не секрет, что не каждый мог воспринять такие фильмы, как «Малхолланд Драйв» и «Человек-слон». Даже сериал «Твин Пикс» был среднему зрителю не так доступен, как условные произведения Майкла Бэя. Он внес неоценимый вклад в киноискусство, в искусство развития персонажей и сюжета. Конечно, очень печально, когда уходят такие люди, высоко отмеченные и Американской киноакадемией, и европейскими наградами, в том числе, на Каннском фестивале», - сказал Шнейдеров.
Киновед Валерий Алексеев заявил, что Дэвид Линч создал уникальный мир мистики и реализма, отметив, что кульминацией карьеры режиссера стал сериал «Твин Пикс».
«Его показ в ноябре 1993 года по российскому телевидению имел феноменальный успех и сделал имя этого режиссёра у нас культовым», — сказал Алексеев в беседе с URA.RU.
АБСУРД И КУЛЬТОВЫЙ «ТВИН ПИКС»
Над детективным сериалом «Твин Пикс» Линч начал работать в конце 1980-х годов. Проект совмещал в себе и научную фантастику, и мыльную оперу, и даже ужасы.
Действие сериала разворачивается в вымышленном городе Твин Пикс на границе США с Канадой. На пляже находят популярную в школе старшеклассницу Лору Палмер, роль которой исполнила Шерил Ли, — мертвую, но все равно страшно красивую.
Следующие несколько лет герои картины и телезрители будут пытаться ответить на вопрос «Кто убил Лору Палмер?»
Автором саундтрека, ставшего визитной карточкой сериала, выступил американский пианист и композитор Анджело Бадаламенти. На давнем видео он с теплотой в голосе рассказывал о создании известной на весь мир мелодии.
«Я сидел за фортепиано, а Дэвид сидел рядом. Я ему говорил: «что ты здесь видишь? Просто расскажи мне». И он отвечал: «ладно, Анджело, сейчас мы с тобой в темном лесу, и ветер мягко дует сквозь платаны, взошла Луна, а на фоне слышно диких зверей. Можно даже услышать сову. Ты сейчас в темному лесу, просто уведи меня в эту прекрасную темноту с мягким дуновением ветра». И я начал играть. Дэвид сказал: «Анджело, это великолепно, мне нравится, это подходящее настроение, но не мог бы ты сыграть медленнее?» Я сыграл, он сказал продолжать. В сознании Дэвид визуализировал то описание, которое он себе вообразил. Потом он сказал: «сейчас мы должны кое-что изменить, потому что там, за деревом, в глубине леса есть одинокая девушка по имени Лора Палмер, и она несказанно грустна. Придумай что-нибудь, что будет музыкально соответствовать ей», - вспоминает композитор.
Тогда музыкант поменял гармонию.
«Дэвид воскликнул: «Да, это оно! Это так красиво! Я могу увидеть ее. Она идет по направлению к камере, она приближается. Наконец она подошла. Пусть здесь будет кульминация». Я сменил гармонию, он был в восторге. «А сейчас она начинает отдаляться, чтобы упасть, продолжать падать… И мы снова возвращаемся в темный лес. Очень тихо и таинственно». Потом Дэвид встал и крепко обнял меня и сказал: «Анджело, это и есть «Твин Пикс». Я сказал, что пойду домой и поработаю над этим, но что он ответил: «Ничего не делай, не меняй ни одной ноты. Я вижу «Твин Пикс». Вот так это все и было создано», - рассказал в одном из интервью Бадаламенти.
Издание Deadline назвало Линча мастером абсурда, и не просто так. В доказательство журналисты вспомнили указание Линча на съемочной площадке, которое он дал актеру Кайлу Маклахлену, сыгравшему агента Купера в «Твин Пикс».
«Мне нужно немного Элвиса и немного ветра», - сказал тогда режиссер.
Сам Маклахлен эмоционально высказался о смерти Линча. Актер посвятил режиссеру трогательное письмо, в котором вспомнил все моменты, связавшие их.
«Сорок два года назад, по причинам, выходящим за рамки моего понимания, Дэвид Линч вытащил меня из безвестности, чтобы снять в своем первом и последнем крупнобюджетном фильме («Дюна» — прим. НСН). Он явно увидел во мне что-то, чего даже я не осознавал. Я обязан всей своей карьерой, да и жизнью, его видению. Я же видел в нем загадочного и интуитивного человека с творческим океаном, бурлящим внутри него. Он был в контакте с чем-то, чего все остальные из нас хотели бы достичь», - написал актер.
Маклахлен назвал режиссера самым живым человеком, которого только встречал в своей жизни и признался, что будет скучать по своему другу «больше, чем могут выразить границы его языка и вынести его сердце».
«В то время как мир потерял замечательного художника, я потерял дорогого друга, который создал для меня будущее и позволял мне путешествовать по мирам, которые я никогда не смог бы себе представить. <...> Его любовь ко мне и моя к нему появилась благодаря тому, что называют космической судьбой. Она связала двух людей, которые видели лучшие свои черты при общении друг с другом», - отметил Маклахлен.
В свою очередь актер дубляжа Олег Вирозуб, озвучивший агента ФБР Купера, рассказал, что вспоминает этот проект с радостью. По словам Вирозуба, Линч был одним из самых ярких деятелей американского кино.
«Очевидно, что это один из самых ярких и интереснейших деятелей американского кино. Когда вышли первые сезоны сериала «Твин Пикс», я был студентом и целиком тогда сериал не видел. Но уже тогда, по фрагментам сериала, был покорен обаянием Кайла Маклахлена. И когда мне предложили участвовать в записи третьего сезона сериала «Твин Пикс», я отнесся к этому предложению с трепетом. И, хотя этот сезон вместо ответов на загадки уводил зрителя еще глубже в лабиринты подсознания, я с удовольствием работал над образом агента Купера и вспоминаю этот проект с радостью», - сказал Вирозуб «Газете.Ru».
Актриса дубляжа Ольга Голованова, которая озвучила героиню Кэнди в «Твин Пикс», заявила, что режиссер во всех своих проектах создавал непередаваемую атмосферу напряжения.
«Безусловно, это режиссер, заставлявший и думать, и быть в шоке, и наслаждаться картинкой. «Твин Пикс» я, конечно, смотрела еще до озвучивания, когда был только закадровый перевод. Это очень стильный сериал, где есть (как всегда) и странности происходящего, и комедийность, и яркие персонажи, и многое другое. Было интересно, конечно! Это же классика. <...> Очень нравится фильм «Синий бархат». Во всех картинах этот режиссер создавал непередаваемую атмосферу напряжения», — сказала Голованова.
Актриса театра «Современник» Дарья Фролова, подарившая голос героине Одри Хорн, рассказала «Радиоточке НСН», что испытывала радость от причастности к целой вселенной проекта.
«Я с большим удовольствием согласилась поучаствовать в дубляже продолжения «Твин Пикса» и озвучить мою любимую героиню - Одри Хорн. Это все равно что стать частью большой истории. Да что там истории - целой вселенной. Я помню, как взахлеб смотрела «Твин Пикс», когда он только вышел. Сериал интриговал, держал в напряжении. Помню, все живо обсуждали каждую серию и с нетерпением ждали следующей. Запись продолжения «Твин Пикса» запомнилась ощущением радости от причастности к этому сериалу, от озвучивания своей любимой героини. На смену всегда приходила в предвкушении: как дальше будут разворачиваться события?» - поделилась Фролова.
Линч жил в Лос-Анджелесе в районе Голливудских Холмов. Как пишут западные СМИ, во время пожаров в Калифорнии ему, учитывая диагноз и сложности с дыханием, пришлось срочно эвакуироваться по объятому огнем и дымом шоссе Малхолланд Драйв, которое он обессмертил в своем фильме. Сразу после этого его здоровье стремительно ухудшилось.
После смерти режиссера его родственники заявили, что «в мире образовалась большая дыра», но, как говорил сам Дэвид Линч, «следите за бубликом, а не за дыркой».
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