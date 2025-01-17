Страшно красивый абсурд: Как «Твин Пикс» Линча повлиял на судьбы людей

Режиссер за время своей карьеры был номинирован на «Оскар» за сценарий и режиссуру картины «Человек-слон» в 1980-х годах и за режиссуру «Малхолланд Драйв» и «Синего бархата». Кроме того, в 2000 году он получил почетный «Оскар» за достижения всей жизни на церемонии вручения премии Governor Awards. Линчу также вручили «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах за фильм «Дикие сердцем» в 1990 году. В 2001 году он победил на Каннском фестивале в номинации «Лучший режиссер» с лентой «Малхолланд Драйв».

Среди других громких работ Линча следует отметить такие проекты, как «Дюна», «Твин Пикс», «Шоссе в никуда» и «Внутренняя империя».



УНИКАЛЬНЫЙ МИР И ГЕНИЙ

По всему миру скорбят люди, знавшие Линча, которым повезло поработать с ним на одной съемочной площадке, сторонние наблюдатели и поклонники его киношедевров. Режиссер и продюсер Стивен Спилберг подчеркнул, что работы Линча уже выдержали испытание временем, но миру будет не хватать такого уникального голоса.

«Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и «Человек-слон» определили его как уникального, проницательного мечтателя, который снимал фильмы, которые казались сделанными вручную», - сказал Спилберг журналисту издания Variety.

В свою очередь музыканты группы The Smashing Pumpkins, написавшие песню для фильма «Шоссе в никуда», назвали работу с Линчем сном из его фильмов.

«Работать с ним было как сон из одного из его фильмов, и я дорожу моментами, когда мне удалось поговорить с ним и услышать из первых уст его видение фильма», - отметил один из музыкантов.