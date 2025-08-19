Доход женщин на вахте доходит до 300 тысяч рублей

Женщины, которые выбирают вахтовый метод работы, могут зарабатывать большие деньги, заявила НСН Наталья Голованова.

Женщины имеют право на любой равный труд с мужчинами, если это не профессия из списка ограничений, а зарплаты на вахтах могут достигать 300 тысяч рублей, рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.

Россиянки стали активнее работать вахтовым методом. Среди преимуществ такого трудоустройства девушки называют высокий доход, возможность путешествовать, а также высокую вероятность найти мужа, сообщил Telegram-канал SHOT. Эксперт объяснила, как выглядит рынок женской вахты.

Рынок труда в России спасают вахтовики
«Косвенно можно понять, как выглядит женская вахта, проанализировав резюме женщин, которые желают трудоустроиться таким графиком. Среди десяти самых популярных профессий россиянок летом 2025 года в этой сфере: повар, кухонный работник, комендант, горничная, кладовщик, фельдшер, медсестра, врач, лаборант, диспетчер и комплектовщик/упаковщик. Больше всего подобных вакансий предлагают в Башкортостане, Красноярском крае, Московском регионе (вместе с Подмосковьем), а также в Свердловской, Новосибирской и Иркутской областях. Чаще всего женщины выбирают работу не "в полях", а в городской среде, но в нашем трудовом законодательстве исключается любая дискриминация, поэтому они имеют право трудиться везде, кроме списка запрещенных профессий. Средняя зарплата везде разная, кладовщица получает 150 тысяч рублей, а врач в добывающем поселке может даже 300 тысяч рублей», — подчеркнула она.

Ранее Голованова раскрыла в эфире НСН зарплаты в сфере туризма.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
