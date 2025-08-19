Женщины имеют право на любой равный труд с мужчинами, если это не профессия из списка ограничений, а зарплаты на вахтах могут достигать 300 тысяч рублей, рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.

Россиянки стали активнее работать вахтовым методом. Среди преимуществ такого трудоустройства девушки называют высокий доход, возможность путешествовать, а также высокую вероятность найти мужа, сообщил Telegram-канал SHOT. Эксперт объяснила, как выглядит рынок женской вахты.