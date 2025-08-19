Доход женщин на вахте доходит до 300 тысяч рублей
Женщины, которые выбирают вахтовый метод работы, могут зарабатывать большие деньги, заявила НСН Наталья Голованова.
Женщины имеют право на любой равный труд с мужчинами, если это не профессия из списка ограничений, а зарплаты на вахтах могут достигать 300 тысяч рублей, рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.
Россиянки стали активнее работать вахтовым методом. Среди преимуществ такого трудоустройства девушки называют высокий доход, возможность путешествовать, а также высокую вероятность найти мужа, сообщил Telegram-канал SHOT. Эксперт объяснила, как выглядит рынок женской вахты.
«Косвенно можно понять, как выглядит женская вахта, проанализировав резюме женщин, которые желают трудоустроиться таким графиком. Среди десяти самых популярных профессий россиянок летом 2025 года в этой сфере: повар, кухонный работник, комендант, горничная, кладовщик, фельдшер, медсестра, врач, лаборант, диспетчер и комплектовщик/упаковщик. Больше всего подобных вакансий предлагают в Башкортостане, Красноярском крае, Московском регионе (вместе с Подмосковьем), а также в Свердловской, Новосибирской и Иркутской областях. Чаще всего женщины выбирают работу не "в полях", а в городской среде, но в нашем трудовом законодательстве исключается любая дискриминация, поэтому они имеют право трудиться везде, кроме списка запрещенных профессий. Средняя зарплата везде разная, кладовщица получает 150 тысяч рублей, а врач в добывающем поселке может даже 300 тысяч рублей», — подчеркнула она.
Ранее Голованова раскрыла в эфире НСН зарплаты в сфере туризма.
