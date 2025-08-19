СМИ: Швейцария пообещала Путину иммунитет от МУС ради встречи с Зеленским

Швейцария готова организовать переговоры президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на главу швейцарского МИД Инъяцио Кассиса сообщает Agence France-Presse.

СМИ: В Монголии объяснили отказ от ареста Путина по ордеру МУС

По его словам, ради этого Женева готова предоставить российскому лидеру иммунитет от судебного преследования Международного уголовного суда в Гааге (МУС).

Кассис добавил, что законы Швейцарии позволяют принять такое решение в случае, если лицо приезжает в страну «на мирную конференцию, а не по личным делам».

Ранее Путин заявил, что МУС является малоуважаемой организацией, поэтому обойти её решение об аресте очень просто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
