СМИ: Швейцария пообещала Путину иммунитет от МУС ради встречи с Зеленским

По его словам, ради этого Женева готова предоставить российскому лидеру иммунитет от судебного преследования Международного уголовного суда в Гааге (МУС).

Кассис добавил, что законы Швейцарии позволяют принять такое решение в случае, если лицо приезжает в страну «на мирную конференцию, а не по личным делам».

Ранее Путин заявил, что МУС является малоуважаемой организацией, поэтому обойти её решение об аресте очень просто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».