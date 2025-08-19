СМИ: Швейцария пообещала Путину иммунитет от МУС ради встречи с Зеленским
Швейцария готова организовать переговоры президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на главу швейцарского МИД Инъяцио Кассиса сообщает Agence France-Presse.
По его словам, ради этого Женева готова предоставить российскому лидеру иммунитет от судебного преследования Международного уголовного суда в Гааге (МУС).
Кассис добавил, что законы Швейцарии позволяют принять такое решение в случае, если лицо приезжает в страну «на мирную конференцию, а не по личным делам».
Ранее Путин заявил, что МУС является малоуважаемой организацией, поэтому обойти её решение об аресте очень просто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Едут тайно: Чем Россия манит зарубежных музыкантов
- Россиянам рассказали, когда отменят скидки на китайские автомобили
- СМИ: Швейцария пообещала Путину иммунитет от МУС ради встречи с Зеленским
- Психолог назвала женскую тревожность главной причиной разводов
- Шанс на справедливость: Вассерман объяснил, почему в СССР было лучше
- Доход женщин на вахте доходит до 300 тысяч рублей
- Лавров: У Трампа есть приглашение посетить РФ
- Священник пояснил, чем реальный брак отличается от общения с нейросетью
- Родной брат депутата Милонова погиб в зоне СВО
- Лавров: Россия никогда не ставила целью захват Крыма или Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru