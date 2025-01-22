Россияне массово скупают книги Дэвида Линча
Продажи произведений американского режиссера и кинематографиста Дэвида Линча выросли в 20 раз в период с 15 до 20 января, передает «Газета.Ru» со ссылкой на статистику продаж и прослушиваний книжного сервиса «Литрес».
Дэвид Линч скончался 16 января в возрасте 78 лет.
По данным книжного сервиса, россияне стали в 13 раз активнее стали читать электронные книги, а потребление аудио выросло в 21 раз.
Ранее актриса театра «Современник» Дарья Фролова, подарившая голос героине Одри Хорн в культовом сериале кинорежиссера Дэвида Линча «Твин Пикс», рассказала НСН, что испытывала радость от причастности к целой вселенной проекта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru